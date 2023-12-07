Emin Bayram'ın Galatasaray'a devre arasında dönme ihtimali düşük

Galatasaray'da 11'deki yerini kaybettiği için mutsuz olduğunu dile getiren Victor Nelsson'un ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Galatasaray, devre arası için İngiliz kulüplerinin ilgisi bulunan Danimarkalı'nın olası bir ayrılığı durumundaki seçenekleri de değerlendiriyor. Bu ihtimallerden öne çıkanı ise kiralık oyunculardan birinin geri dönmesi...

Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram gösterdiği performansla dikkat çekerken gözler de genç futbolcuya dönmüştü. Westerlo ile Galatasaray arasında Emin Bayram için yapılan kiralık anlaşmasında bir geri çağırma maddesi bulunuyor. Buna rağmen genç stoperin ocak ayında sarı-kırmızılı kulübe dönme ihtimali düşük.

Forma giydiği 10 haftanın 5'inde haftanın 11'ine seçilen Emin Bayram'ın gösterdiği performanstan memnun olan Galatasaray, genç stoperin gelişimini aksatmak istemiyor. Söz konusu süreçte en önemli unsurun resmi maç tecrübesi olduğunu düşünen sarı-kırmızılılar, Emin'in Galatasaray'a dönmesi durumunda Belçika'daki kadar forma şansı bulamayacağını düşünüyor.

AVRUPA KULÜPLERİNİN DE RADARINDA

Avrupa'nın birçok kulübünün yakın takibinde olan Belçika Ligi'nin de iyi bir vitrin olduğunu düşünen Galatasaraylı idareciler, Emin'in hem yurt dışı tecrübesi hem de Belçika'nın özel durumu nedeniyle bu sezonu Westerlo'da tamamlamasını ve gelecek sezon 11'i zorlayabilecek halde kulübe dönmesine daha sıcak bakıyor.

Westerlo'da üçlü savunmanın sağında da forma giyen ve özellikle hücuma çıkışlarıyla fark yaratan genç futbolcu, 10 maçta 1 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.