Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'de "Ukrayna'ya yardım" krizi: Talep reddedildi, Biden tepki gösterdi

        ABD'de "Ukrayna'ya yardım" krizi: Talep reddedildi, Biden tepki gösterdi

        ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanması Senato'da reddedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:17 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Kongresi'nde "Ukrayna'ya yardım" krizi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Senatosunda söz konusu bütçe talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için yapılan ön oylamada, birçok Cumhuriyetçinin yanı sıra bağımsız Senatör Bernie Sanders "hayır" oyu kullandı.

        Tasarının oylamaya sunulması için 60 oy gerekirken, 49 senatör "hayır", 51 senatör ise "evet" oyu kullandı.

        Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtti.

        Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek, "İsrail'in kesinlikle, 7 Ekim'de saldırı düzenleyen Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok." dedi.

        REKLAM

        Cumhuriyetçi senatörler ise tasarının göçmen politikasında değişiklik talebini karşılamadığı gerekçesiyle Ukrayna'ya yapılması öngörülen yardımlara karşı çıktı.

        Uzmanlar, tasarının geleceğinin "bilinmeze sürüklendiği" yorumunu yaptı.

        BIDEN SERT ÇIKTI

        Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden oylamadan önce yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırılıkçı Cumhuriyetçiler, ulusal güvenliğimizle tehlikeli oyunlar oynuyor. Ukrayna'ya yönelik fonları, aşırılıkçı (Meksika) sınır politikalarını fonlamak için rehin alıyor." eleştirisinde bulundu.

        Her zaman "gerçek çözümlere" ihtiyaçları olduğunu belirten Biden, "Aynı şekilde Meksika sınırında da gerçek çözümler gerekiyor." ifadesini kullandı.

        ABD KONGRESİ'NDE 'UKRAYNA'YA YARDIM' KRİZİ

        ABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.

        REKLAM

        ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.

        Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.

        Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Ukrayna
        #dünya
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Bakan Tunç'tan İsrail açıklaması
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        Kan donduran olay! KADES kurtardı! Ayrılmak istediği sevgilisi ve 2 arkadaşı kaçırdı!
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        "Açlık sınırıyla asla masaya oturmayız"
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Google'dan ChatGPT'ye rakip: Gemini
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Kan testiyle öğrenilebilir! Organlarınız hızlı mı yavaş mı yaşlanıyor?
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Oyuncu Karagöz'ün cezaevi günlüğü
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        Zajc ve Kent'e Ada'dan talip!
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        'Ezine peyniri'ne AB'den coğrafi işaret
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        "Her gün istismara uğradım!" Fırıncıyla ilgili flaş gelişme!
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Zeki Müren'in yapay zekâ hali
        Bobinajcı İlknur usta!
        Bobinajcı İlknur usta!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        30 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiasıyla 81 yıl hapis verildi! Tahliye oldu! Hakimi şikayet etti!
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        Emin'in ocakta dönme ihtimali düşük
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        850 milyon dolarlık ithalata rağmen yüzde 85 artış
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        Altınla doların düellosunu kim kazanacak?
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı
        "6 ay ve 6 bin kısıtlaması" uzatıldı