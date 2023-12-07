İstanbul'da Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, 5 Aralık Salı günü Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.

DHA'da yer alan habere göre Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı. Daha sonra Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti.

Şüpheli Zekai Karaçoban ifadesinde, "Karşı tarafı tanımıyorum. Tartışma, aracını önüme kırması sebebiyle çıktı. İlk hareketi karşı taraf yaptı. Önüme kırdı, araçla ilerlerken küfürleşmeye başladık. Vurma yok kameralarda mevcuttur, sadece itişme esnasında yere düştü. Herhangi bir şekilde darp etmedik. Aracın kapısını açar açmaz abime doğru vurdu. Sonrasında arbede çıktı. Vurma kesinlikle yoktur. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

"KASTİ HİÇBİR ŞEY YOKTUR"

Şüpheli Nurettin Karaçoban ise hakimlikteki ifadesinde, "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Karşı tarafı darp etmedik. Arbede olunca hepimiz düştük. Karşı taraf da düştü. Kasti hiçbir şey yoktur. Nasıl böyle bir nitelikli yaralanma olduğunu biz de bilmiyoruz.

Hayatımda karakola gitmişliğim yoktur. Bakmakla yükümlü olduğum iki aile vardır. Şu an mağdur durumdayım. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ediyorum ifadelerini" kullandı.

"BEN GÜÇLÜ OLMASAM BELKİ ÖLDÜRECEKTİ"

Oktay Derelioğlu, Habertürk TV'den Hande Bayraktar'a şu açıklamada bulundu: "Üç dört saniye içinde kendimizi kavganın içinde bulduk. Karşı tarafa da yazık. Farzı misal ben arabayla çarptım. İnersiniz, konuşursunuz; böyle şeylere ne gerek var. Yol daralıyordu, kendimi sağa attım yol verdim. Trafikte haklı bile olsa özür dile derim çevremdekilere. Nasıl kapıma kadar geldi. Eşimin psikolojisi de bozuldu. Trafikteki olayı namus davasına niye getirirsiniz. Şimdi karşıma gelseler yüzlerini tanımam. Onların da aileleri var. Şimdi çıkık dışında, salı günü parçalı kırık nedeniyle operasyon olacağım. Ağız dalaşını da anlarım. Ben güçlü adam olmasam belki beni öldüreceklerdi. Kafamı taşa, kaldırıma vurabilirdim. Bu kişilerin adam öldürmeye teşebbüsten ceza almasını istiyorum ki örnek olsun ve bir daha yapmasınlar. Toplumun huzuru önemli, yarın sizin başınıza da gelebilir. En büyük kabadayılık efendiliktir, hoş görüdür. En son noktada ben kendimi savundum."