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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi Bakan Tekin'den müfredat değişikliği ve ders süreleri açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den müfredat değişikliği ve ders süreleri açıklaması

        Bakan Tekin, "Ders sürelerinde kısalma olmayacak" açıklamasında bulundu. Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Müfredatın sadeleştirilmesi yönünde adımlar atılacak. Müfredat değişiklikleri hususunda sona yaklaşıldı."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:08
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        Bakan Tekin'den müfredat değişikliği açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ders sürelerinde kısalma olmayacak" açıklamasında bulundu.

        Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Müfredatın sadeleştirilmesi yönünde adımlar atılacak. Müfredat değişiklikleri hususunda sona yaklaşıldı."

        Tekin, bir dahaki kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacaklarını söyledi.

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