Son dakika haberi Bakan Tekin'den müfredat değişikliği ve ders süreleri açıklaması
Bakan Tekin, "Ders sürelerinde kısalma olmayacak" açıklamasında bulundu. Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Müfredatın sadeleştirilmesi yönünde adımlar atılacak. Müfredat değişiklikleri hususunda sona yaklaşıldı."
Giriş: 07.12.2023 - 12:03 Güncelleme: 07.12.2023 - 12:08
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ders sürelerinde kısalma olmayacak" açıklamasında bulundu.
Bakan Tekin, şöyle devam etti: "Müfredatın sadeleştirilmesi yönünde adımlar atılacak. Müfredat değişiklikleri hususunda sona yaklaşıldı."
Tekin, bir dahaki kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğinin detaylarını paylaşacaklarını söyledi.