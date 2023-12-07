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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı! Hava durumu

        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!

        Ege Denizi'nde, yarın sabah saatlerinden itibaren hızı 90 km'yi bulacağı vurgulanan fırtınanın etkili olmasının beklendiği belirtilerek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:55 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:57
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        Hızı 90 km'yi bulacak! 1 bölgemiz için fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzeyinde, öğle saatlerinde ise tamamında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına olarak eseceğinin beklendiği belirtildi.

        HIZI 90 KM'Yİ BULACAK UYARISI

        DHA'da yer alan habere göre fırtınanın etkisini arttırarak, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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        DİKKATLİ OLUN UYARISI

        Çatı uçması, olası kazalar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.

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