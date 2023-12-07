Arnavutluk Meclisi'nde bütçe görüşmeleri sırasında yine gerginlik: Sis bombası ve maytap atıldı!

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Hiçbir Meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berisha, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek, "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" istemişti.

Meclis'in "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak üzere Meclis'teki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.