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        Haberler Ekonomi Para Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde - Para Haberleri

        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde

        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay'ın imzalarının yer aldığı yeni 200 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:52
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        Erkan imzalı 200 TL'lik banknotlar tedavülde
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        E9 Emisyon Grubu VII. tertip 200 TL banknotlar bugün itibarıyla tedavüle verildi.

        Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 200 TL banknotlara kıyasla, VII. tertip 200 TL banknotlardaki imzalar Başkan Dr. Hafize Gaye Erkan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

        Açıklamada söz konusu banknotların, üzerindeki imzalar dışında tamamen aynı özelliklere sahip olduğu belirtildi.

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