Dört büyüklerin kiralık gönderdiği futbolcular ne yapıyor?
Süper Lig'in devleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katarken birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı. Bazı futbolcular ise 'maç oynayarak gelişsin', 'kulübe katkı yapacak seviyeye gelsin' denilerek kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Peki transfer döneminde dört büyüklerin yeterli görmeyip başka takımlara kiraladığı futbolcular şu an ne yapıyor? Birlikte göz atalım...
NICOLO ZANIOLO - GALATASARAY / ASTON VILLA
Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, beklenen performansı gösterebilmiş değil. Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan İtalyan yıldız gol ve skor katkısı sağlayamadı.
YUNUS AKGÜN - GALATASARAY / LEICESTER CITY
Yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tutan Yunus Akgün, şu ana kadar Leicester City formasıyla 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 428 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asistle skora etki etti.
YUSUF DEMİR - GALATASARAY / BASEL
Galatasaray yaz transfer döneminde 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu. Basel formasıyla 11 maça çıkan Yusuf Demir 688 dakika süre aldı ve 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
LEO DUBOIS - GALATASARAY / BAŞAKŞEHİR
Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Leo Dubois en başarılı performans gösteren oyunculardan biri. Başakşehir formasıyla 9 maça çıkan Fransız futbolcu 721 dakikada 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
PATRICK VAN AANHOLT - GALATASARAY / PSV
Galatasaray, Patrick van Aanholt'un 2023-2024 sezonu sonuna kadar PSV'ye kiralandığını duyurmuştu. Hollandalı futbolcu bu sezon PSV formasıyla 15 maça çıktı. 1085 dakika süre bulan tecrübeli futbolcu 1 asistlik katkı sağladı.
ALEXANDRU CICALDAU - GALATASARAY / KONYASPOR
Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Cicaldau sezon başında Konyaspor'a kiralandı. Ligin ilk haftalardında fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu sonrasında forma şansı yakaladı. Toplamda 14 maça çıkan Cicaldau 847 dakikada 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
BERKAN KUTLU - GALATASARAY / GENEO
Galatasaray fazla forma şansı bulamayan Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Geneo'ya kiralandı. 25 yaşındaki futbolcu ligde sadece 1 maça 11'de başlarken 8 maçta 328 dakika süre bulabildi. Berkan, gol ya da asist katkısı yapamadı.
TAYLAN ANTALYALI - GALATASARAY / SAMSUNSPOR
Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralanan Taylan Antalyalı ligin ilk 3 maçında süre bulsa da sonra bir sakatlık yaşadı. 9 maç kadroda yer alamayan Taylan, Samsunspor'un son 2 maçında 90 dakika süre aldı. Toplamda 5 maça çıkan tecrübeli oyuncu gol ve asist katkısı sağlamadı.
EMİN BAYRAM - GALATASARAY / WESTERLO
Galatsaray'dan Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram takımıyla çıktığı 11 maçında tamamında 90 dakika forma giydi. Westerlo'da üçlü savunmanın sağında da forma giyen ve özellikle hücuma çıkışlarıyla fark yaratan genç futbolcu, 10 maçta 1 gol atarken 1 golün de asistini yaptı.
KEREM ATAKAN KESGİN - BEŞİKTAŞ / KARAGÜMRÜK
VavaCars Fatih Karagümrük yaz transfer döneminde Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı. Karagümrük formasıyla bu sezon 4 maça çıkan Kerem toplamda 131 dakika süre alabildi. Genç orta saha takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.
JAVI MONTERO - BEŞİKTAŞ / AROUCA
Beşiktaş, büyük umutlarla transfer ettiği İspanyol stoper Francisco Montero'nun bonservisini 2021 yılında Atletico Madrid'den almıştı. Ardından Hamburg'a kiralanan Montero yaz transfer döneminde de Portekiz Ligi ekiplerinden Arouca'ya kiralandı. Araouca'da toplamda 13 karşılaşmaya çıkan Montero, 1189 dakika süre aldı. Genç oyuncu takımına gol ya da skor katkısı veremedi.
KARTAL YILMAZ - BEŞİKTAŞ / KAYSERİSPOR
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor yaz transfer döneminin sonlarında Beşiktaş’tan Kartal Kayra Yılmaz’ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Kayserispor formasıyla toplamda 9 maça çıkan Kartal, 781 dakika süre şansı buldu. Genç oyuncu takımına gol ya da skor katkısı veremedi.
BERKAY VARDAR - BEŞİKTAŞ / SHERIFF
Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova ekiplerinden FC Sheriff'e 1 yıllığına kiraladı. Sheriff formasıyla toplamda 9 maça çıkan Berkay Vardar 447 dakika süre aldı. 20 yaşındaki futbolcu takımına gol ve asist katkısı sağlayamadı.
AJDIN HASIC - BEŞİKTAŞ / SARAJEVO
Beşiktaş, Ajdin Hasic'in sezon sonuna kadar Bosna Hersek ekibi Sarajevo'ya kiraladı. Sarajevo formasıyla 14 maça çıkan genç kanat oyuncusu 959 dakika süre bulurken takımına 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş'ın kiralık olarak gönderdiği oyuncular arasında takımınına skor ve asist katkısı sağlayan tek oyuncusu Hasic oldu.
JOAO PEDRO - FENERBAHÇE / GREMIO
Fenerbahçe'nin büyük umutlarla İtalya Serie A ekibi Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, sarı-lacivertli takımda istenilen performansı gösteremedi ve ardından Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'ya kiralandı. Gremio formasıyla toplamda 14 müsabakaya çıkan tecrübeli futbolcu 644 dakika süre buldu. Pedro 14 maçta sadece 1 asistlik katkı verdi.
EMİR ORTAKAYA - FENERBAHÇE / KOCAELİSPOR
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon Göztepe'ye kiraladığı Emir Ortakaya, İzmir ekibinde başarılı bir performans göstermiş ardından Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Yaz transfer döneminde tekrardan kiralık olarak gönderilen genç stoper Kocaelispor'un yolunu tuttu. Kocaelispor formasıyla 12 maça çıkan Emir Ortakaya 794 dakika süre buldu. Başarılı stoper takımına 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
BURAK KAPACAK - FENERBAHÇE / SİVASSPOR
Fenerbahçe'nin 2021-2022 sezonunda Bursaspor'dan transfer ettiği Burak Kapacak, sarı-lacivertli takımında istenileni bir türlü veremedi. İlk olarak geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'e kiralana Burak bu sene de Sivasspor'un yolunu tuttu. 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu 8 maçta 575 dakika süre bulurken 2 asistlik katkı sağladı.
OMAR FAYED - FENERBAHÇE / NOVİ PAZAR
Fenerbahçe, 20 yaşındaki Mısırlı stoper Omar Fayed'le 4 yıllık anlaşmaya imza attı. Sarı-lacivertliler anlaşmanın ardından genç futbolcu Sırbistan ekibi Novi Pazar'a kiraladı. Omar Fayed, Novi Pazar'da fazla forma şansı bulamadı. Genç oyuncu toplamda 3 maçta 270 dakika süre buldu. Gol ve asist katkısı sağlamadı.
EMRE DEMİR - FENERBAHÇE / ÜMRANİYESPOR
Fenerbahçe'nin Barcelona'dan renklerine bağladı Emre Demir geçtiğimiz sezon Samsunspor'a kiralandı. Yazın Fenerbahçe'ye geri dönen genç oyuncu ardından Ümraniyespor'a kiralandı. Emre Demir, Ümraniyespor formasıyla 10 maçta 490 dakika süre bulurken 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.
TIAGO ÇUKUR - FENERBAHÇE / BEVEREN
Sezon başında Belçika ekibi Beveren'e kiralanan forvet oyuncusu Tiago Çukur takımıyla 14 maça çıktı. Yeni takımında fazla forma şansı bulamayan genç oyuncu toplamda 362 dakika oynadı. Tiago 3 asistlik katkı sağladı.
JIN-HO-JO - FENERBAHÇE / NOVİ PAZAR
Fenerbahçe, Jin-Ho Jo'yu geçtiğimiz sezon Mart ayında Güney Kore Ligi ekibi Jeonbuk'tan transfer etmiş ve alt yapı bünyesine kazandırmıştı. 15 Şubat'ta 18 yaşını dolduran oyuncu, Sarı-Lacivertli ekipler 2026'ya kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. Güney Koreli genç oyuncu ardından Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar'a kiralandı. Novi Pazar formasıyla 9 karşılaşmaya çıkan Jin-ho-jo 440 dakika süre bulurken 1 gol katkısı sağladı.
MAXI GOMEZ - TRABZONSPOR / CADIZ FC
Trabzonspor'dan İspanyol ekibi Cadiz'e kiralanan Uruguaylı futbolcu Maxi Gomez, La Liga'da etkili bir performans gösteremedi. 13 maça çıkan Gomez gol ve asist katkısı sağlamadı.
FLAVIO - TRABZONSPOR / AL TAAWOUN
Trabzonspor, Brezilyalı orta alan oyuncusu Flavio'yu daha önce kiralık olarak forma giydiği Suudi Arabistan'ın Al Taawoun Kulübüne kiraladı. Al Taawoun formasıyla sadece 1 maç kaçıran Flavio geride kalan tüm mücadelelerde ilk 11'de başladı. 1431 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu 1 gol 1 asist yaptı.
SERKAN ASAN - TRABZONSPOR / PENDİKSPOR
Trabzonspor altyapısından yetişen Serkan Asan sezon başında Pendikspor'a kiralandı. Sağ bek oyuncusu Pendik forması ile 10 maça çıktı. 588 dakika süre alan genç oyuncu takımına skor katkısı veremedi.