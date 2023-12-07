Dört büyüklerin kiralık gönderdiği futbolcular ne yapıyor? - Trabzonspor Haberleri

Dört büyüklerin kiralık gönderdiği futbolcular ne yapıyor? - Trabzonspor Haberleri

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, beklenen performansı gösterebilmiş değil. Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 17 maça çıkan İtalyan yıldız gol ve skor katkısı sağlayamadı.

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YUNUS AKGÜN - GALATASARAY / LEICESTER CITY

Yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'nin yolunu tutan Yunus Akgün, şu ana kadar Leicester City formasıyla 11 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 428 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asistle skora etki etti.