Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı & Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest İcra Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar otonom araç yarışmasını 10 Eylül Perşembe günü yerinde takip edecekler.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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