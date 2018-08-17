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Tolgay Arslan: Bize ders olsun

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme turunda LASK Linz'e 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından yeni transfer Enzo Roco ve Tolgay Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

17 Ağustos 2018 Cuma, 01:02:25 | Güncelleme:

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Enzo Roco, "Rakip takımın evinde oynamanın avantajını kullanacağını da biliyorduk. Öyle de oldu. Zor bir maç oldu tamamına baktığınızda ama son dakikada da olsa yılmadığımızı, pes etmediğimizi gösterdik. İşimize yarayan sonucu alıp buradan ayrılıyoruz. Bu ilk maçımdı. Arkadaşlarımı yavaş yavaş tanımaya çalışıyorum. Daha iyi olmak için çok sıkı çalışacağım. Dakika bulup, maç oynadıkça daha iyiye gideceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TOLGAY ARSLAN: "BUGÜN KAZA OLABİLİRDİ"

Linz takımının çok iyi mücadele ettiğine dikkat çeken Tolgay Arlsan, "İyi bir takıma karşı oynadık. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onları tebrik etmek istiyorum. Mücadele edip, koştular. Bize bir ders oldu. Benim açımdan, Alvaro bana en güzel doğum günü hediyesi verdi. Dediğim gibi bize ders olsun. Yetenek her şey değildir. Karşı takım çok iyi mücadele etti. Savaştı, koştu. İlk dakikadan beri biz buradayız diye görüntü verdiler bize. Sert oynadılar. Bugün şanslı çıktık. Bugün kaza olabilirdi. Bizim açımızdan sonunda güzel oldu bizim için" diye konuştu.

"BÖYLE BİR ŞANS BİR DAHA GELMEZ"

Play off turunda oynayacakları Partizan maçının da zor geçeceğini ifade eden Tolgay Arslan, "Aynı oynamaya çalışacaklar. Tabii ki biz daha iyi bir takımız. Bugünden daha kötüsünü inşallah oynamayız. Böyle bir şans bir daha gelmez. Allah yardım etti bize bugün. Zor bir maç olacak. Ama turu geçtik, dik duralım. Sezon daha yeni başladı. Taraftar da merak etmesin. Önceden iyi oynadık. 4 tane iyi maç geçirdik" şeklinde konuştu.

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