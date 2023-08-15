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        Roket yarışması toplam ödülü 1 milyon 140 bin TL

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Roket Yarışması" heyecanı bu yıl 17-22 Ağustos tarihlerinde Aksaray Tuz Gölü'nde gerçekleşecek. Roket Yarışması'nda toplam ödülün 1 milyon 140 bin TL olduğu açıklandı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 14:12
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        Roket yarışması toplam ödülü 1 milyon 140 bin TL
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        TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde Avrupa’da ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma bu yıl da büyük ödülü ve katılımcıların çalışmaları ile heyecanı yaşatıyor. Gençlere uzay teknolojileri alanında deneyim fırsatı sunan, tasarımdan üretime, entegrasyondan hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençlerin kendi tasarımı olan roketleri üretip, uçuşunu gerçekleştirdiği yarışma sistem mühendisliği vizyonuyla çalışıyor.

        TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Roket Yarışmasına gençlerin ilgisi her geçen yıl artarak devam ettiği belirtiliyor. Farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor.

        31 İLDEN 64 TAKIM FİNALDE

        TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan Roket Yarışması bu yıl Lise (4 bin feet), Orta İrtifa (8 bin feet), Yüksek İrtifa (18 bin feet) ve Zorlu Görev (7 bin 5 yüz feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl başvuru sayısının katlanarak arttığı Roket Yarışması’na bu yıl 1098 takım başvurdu. Finale kalmaya hak kazananlar ise 31 farklı ilden 64 takım ile 612 yarışmacı oldu.

        Gençlere eşsiz bir teknoloji serüveninin yanı sıra havacılık kariyerinde önemli bir adım, ekip ruhu ve takım olabilmenin kazanımlarını da yaşatan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile mezunlar katılıyor. TEKNOFEST 2023 kapsamında ödüllerin katlandığı bu yıl Roket Yarışmasında toplam ödül 1 milyon 140 bin TL.

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