Progress adlı Rus uzay gemisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na bugüne dek varan en hızlı uzay gemisi olmak için bugün fırlatılacak. Şimdiye dek bu yolculuk altı saat ile iki gün arasında sürdü.

Bu görevi başarıya ulaştırmak düşünüldüğü kadar kolay değil. Zira, öncelikle istasyonun bulunduğu alt yörüngeye varmak, daha sonra irtifa artırarak yuvaya oturmak durumundalar. Bunun için de motorlarını üst yörüngeye doğru kesin bir şekilde ayarlamak gerekiyor.

Uzay gemisinin buna ek olarak, aynı anda uzay istasyonunun tam pozisyonunu tespit etmesi ve buna uyması da bekleniyor. Zira, uzay istasyonu ve uzay gemisi aynı hızlarda hareket etmiyor olacaklar.

Progress ya da kozmonotları taşıyan Soyuz gibi gemiler için bu karmaşık süreç iki güne kadar sürebiliyor. Ancak Rusya, daha önce istasyona dört yörüngeli yaklaşımda altı saate kadar inmeyi başardı. Bugünkü denemede iki yörüngeye inmeyi deneyecek olan Ruslar, toplam yolculuk süresini 3 saat 48 dakika olarak öngörüyorlar.

Kalkışın Türkiye saatiyle bu gece 00:51'de başlaması hedefleniyor. NASA'nın yayını ise 00:30'da başlayacak ve aşağıdaki video ile izlenebilecek.