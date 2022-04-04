Rus milyarder Abramovich'in yatı Yalıkavak'a demir attı 0:00 / 0:00

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Solaris, Londra'ya kayıtlı liman işletmecisi Global Ports Holding'in, limanlara girecek gemi ve yatlara izinlerin Türk makamlarınca verildiği açıklamasından bir gün sonra Bodrum'un merkezindeki yolcu limanından ayrıldı. Şirket yattan herhangi bir ücret almadıklarını açıkladı.

Gemi takip sitesi Marine Traffic, 140 metrelik Solaris'in Bodrum yarımadası etrafında yaklaşık 50 kilometre dolaştıktan sonra Yalıkavak yakınlarına demirlediğini gösteriyor.

26 metre genişliğindeki yatta, helikopter pisti, yüzme havuzu da bulunuyor.

Solaris, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin güneybatısına demirleyen, tahmini 1.2 milyar dolar değerindeki Abramovich'e ait iki süper yattan biri. Abramovich ve birçok Rus oligarkın diğer ülkelerde uygulanan yaptırımlardan ötürü Türkiye'de yatırım yapmak istedikleri belirtiliyor.