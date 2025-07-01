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        Haberler Ekonomi Enerji Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı - Enerji Haberleri

        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı

        Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, nükleer santraldeki hisselerin satışı konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi. Bloomberg'e konuşan Dedusenko, Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 17:14 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:14
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        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
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        Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, 25 milyar dolara mal olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki hisselerinin yüzde 49’unu satmak için görüşmelere başladı.

        Rosatom’un iştiraki Akkuyu Nükleer A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, İstanbul’da düzenlenen Nükleer Santraller Zirvesi’nde Bloomberg’e yaptığı açıklamada, Türk ve yabancı yatırımcılarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

        Dedusenko, ilk ünitenin elektrik üretmeye başlamasına ne kadar yaklaşılırsa, o kadar yatırımcının gelmeye başladığını bildirdi.

        Daha önce söz konusu yüzde 49’luk payın Cengiz Holding A.Ş., Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den oluşan üçlü bir konsorsiyuma satılması gündeme gelmiş ancak bu şirketler 2018 yılında ortaklıktan çekilme kararı almıştı.

        'YIL SONUNA KADAR ELEKTRİK SİSTEMLERİ HAZIR OLACAK'

        Türkiye’nin ilk nükleer santrali olacak 4.8 gigawatt kapasiteli tesisin ilk ünitesinin test aşamasında olduğunu ve 2026 yılında elektrik üretimine başlamasının beklendiğini kaydeden Dedusenko, "Yıl sonuna kadar şebekeye elektrik vermeye gerekli sistemlerin hazır olacağına eminim" dedi.

        Proje, ABD’nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamasının ardından finansman sorunları ve gecikmeler ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, Türkiye ve Rusya’yı inşaatın finansmanı için doğalgaz takası da dahil olmak üzere alternatif yollar arama durumunda bıraktı.

        Dedusenko, "Buraya para aktarmanın birçok yolu var. Rus rublesi veya TL ile ödeme yapabiliriz. Asıl sorun, maalesef şu anda işlemlerin engellendiği para birimleri" ifadelerini kullandı.

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