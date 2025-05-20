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        Haberler Ekonomi Teknoloji Rusya'dan Apple'a LGBT cezası - Teknoloji Haberleri

        Rusya'da Apple'a LGBT propagandası gerekçesiyle para cezası

        Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 07:23 Güncelleme: 20.05.2025 - 07:23
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        Rusya'dan Apple'a LGBT cezası
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        Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

        Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, Apple'ın 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

        Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.

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