Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Altın Bozdurmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Başka Bir Yerde Altın Bozdurmak Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada altın bozdurmak ne anlama gelir? Rüyada başka bir yerde altın bozdurmak anlamı nedir?

Rüyada altın bozdurmak, rüyayı görenin endişelerinden kurtulacağına ve üzüntülerinin giderileceğine, kendisi hakkında kötü söz edenlerden uzak duracağına ve inzivaya çekileceğine işaret eder. Rüyada altın bozdurmak ne anlama gelir? Rüyada altın bozdurmak aynı zamanda kişinin tüm borçlarını ödeyebilecek duruma gelmesi ve hayatında önüne çıkan tüm engelleri aşabileceğini gösterir. Kişi çalışma hayatında da başarılı olacaktır.

Rüyada Altın Bozdurmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Başka Bir Yerde Altın Bozdurmak Anlamı Nedir?
HABERTURK.COM

Bir kimse rüyada bir kuyumcuda bir altın zincir bozdurduğunu görürse bu, kendisine yakında hayır bereket ve bol rızkın geleceğine, hayatında bolca kazançlar elde edeceğine ve rızkının artacağına işarettir. Bir kimsenin rüyada çok sayıda altın, ziynet eşyası bozdurduğunu görmesi neşeli, gelecekteki hayallerini gerçekleştirmenin bir göstergesidir. Bu rüya bundan sonraki hayatında tasa ve üzüntülerden kurtulacağına delalet eder. İbn Şirin’e göre, rüyada görülen altın veya gümüş, endişelerin sona ermesine ve kişinin sıkıntılarının biteceğine delalet eder demiştir.

Rüyada Başka Bir Yerde Altın Bozdurmak Anlamı Nedir?

Rüya yorumcularına göre rüyada altın görmek laf, söz, dedikodu ve zenginlikle bağdaştırılır. Rüyada altın parçaları veya altın paralar görmek dedikoduya, faydalı bilgiye sadık bir arkadaşa ve iyi bir eşe işarettir. Rüyada altın görmek, aynı zamanda kısmet ve kısmetin açılmasına delalettir. Rüyada sağ elinin altına dönüştüğünü görmek, bir kazançtır. Altın, hükümetten gelecek karları ve borcun sonunu gösterir. Bazen de rüyada altın görmek, rüya sahibinin sevdiğine kavuşacağına delalet eder. Rüyada başka bir yerde altın bozdurmak anlamı nedir? Rüyada kırık bir altın yüzüğü sattığını görmek, duygusal bir ilişkinin sona ermesine ve bu ilişkinin getirdiği tüm kısıtlama ve baskılardan kurtulabilmeye işaret eder.

Rüyada ağır altın küpe bozdurmak, tüm kısıtlamalardan kurtulma ve sorunlardan kurtulma ve rüya sahibinin çevresinde kendisini rahatsız edecek sözlere kulak tıkayacağına işaret eder. Rüyada külçe altın bulmak mal kaybetmeye işarettir. Rüyada külçe altına dönüşmek de hayra alamet değildir. Rüyada birinin size büyük bir altın verdiğini görmek, yüksek bir mertebeye ulaşacağınıza işarettir.

Rüyada altın madeni bulmak veya bir altın madeninde çalışmak, harika bir fırsatın yaklaştığına işarettir. Rüyada altın para görmek dedikodu olarak yorumlanır. Rüyada altınla karışık gümüş para görmek, duanın kabulüne ve hastalıktan kurtulmaya işarettir. Rüyada altın taktığını görmek, zulümden kurtulmaya ve refah içinde yaşamaya işarettir.

Rüyada Kuyumcuda Altın Bozdurduğunu Görmek

Rüyada ağırlığı epeyce olan bir altın kolyeyi bozdurmak, rüya sahibinin boynundaki ağır ve külfetli bir emanetten kurtulmasına işarettir. Rüyada altın halhalları bozdurmak isteyip de yapılamayan veyahut isteyip de gidilemeyen bir yere gitmekle tabir edilir. Rüyada altından bir kalem bozdurmak, istenilmeyen bir iş ve rüya sahibinin gerçek hayatta yaşayacağı büyük bir kayba işaret eder. Bir külçe altın satmak, evlilik sorunlarını ve anlaşmazlıkları çözmek için bir uyarıdır. Rüyada altını bozdurup bunun yerine elmas veya değerli taşlar almaya gelince, hayatta daha iyiye doğru gidecek olan olumlu değişikliklerdir. Rüyada kuyumcuda altın bozdurduğunu görmek Altın kemeri satmak ise, hayatındaki tüm krizlerin sonuna gelindiğinin bir simgesidir.

Rüyada altın gerdanlık bozdurmak, İbni Şirin'in yorumuna göre mutluluğa, hakları geri almaya ve hür olmaya, bütün sorunları ve krizlerin çözüleceğine yorumlanır. Rüyada bir kuyumcuda oturmak, dinlenmeye ve yorgunluktan kurtulmaya işaret eder. Çoğu zamanda bu rüya, rüya sahibinin katılacağı bir törende (nişan, düğün, etkinlik) dedikodulara kulak asmaması ve dedikoduların yapılacağı alanda bulunmaması gerektiğinin işaretidir. Rüya sahibi kalabalık bir ortama girdiğinde tüm sözlerden ve konuşmalardan uzak kalmalıdır.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rüyada Âlim Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Âlim Görmek Ve Konuşmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Âlim Görmek
Rüyada Aldatmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Birini Aldatmanın Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Birini Aldatmanın Anlamı
Rüyada Akrabalarla Yemek Yemek Ne Anlama Gelir? Rüyada Akrabalarla Yemek Yenmesi Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Akrabalarla Yemek Yemek
Rüyada Akıl Danışmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Birine Akıl Danışmanın Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Birine Akıl Danışmanın Anlamı
Rüyada Ahır Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Boş Ahır Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Ahır Görmek
Rüyada Ağrı Çekmek Anlamı Nedir? Rüyada Bacak, Boyun Ağrısı Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Ağrı Çekmek Anlamı
Rüyada Ağlayan Bebek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kucakta Ağlayan Bebek Olması Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Ağlayan Bebek Görmek
Rüyada Ağız Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ağız Yarası Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Ağız Görmek
Rüyada Afrika Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Afrika'ya Gitmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Afrika görmek
Rüyada Afet Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Doğal Afet Görmenin Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Afet Görmek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.