Rüyada Salıncakta Sallanmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Rüya Tabirleri Rüyada Salıncakta Sallanmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Yüksek Salıncakta Sallanmak Anlamı Nedir?
ABONE OL

Rüyada salıncakta sallanmak ne anlama gelir? Rüyada yüksek salıncakta sallanmak anlamı nedir?

Salıncakta sallanmak, çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de keyifle yaptığı aktivitelerden biridir. Her ne kadar gerçek hayatta eğlenceli bir aktivite olsa da rüya alemi için aynı durumun geçerli olmadığı yorumlar bulunmaktadır.

Rüyada Salıncakta Sallanmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Yüksek Salıncakta Sallanmak Anlamı Nedir?

Rüyada Salıncakta Sallanmak

Rüyada salıncakta sallanmak, kişinin vermesi gereken zor bir karar ile karşı karşıya geleceğine delalet eder. Bir süredir zor ve sıkıntılı bir dönem geçiren rüya sahibi, bu süreçte ailesini ilgilendiren bir konu hakkında karar vermek zorunda kalabilir. Vereceği kararın doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu ise bilemez. Rüya alimlerinin İslami açıdan ele aldığı yorum ise kişinin inanç zayıflığından doğan manevi duyguların güçsüzlüğünü simgelediği yönündedir.

Rüyada Yüksek Salıncakta Sallanmak

Rüyada yüksek salıncakta sallanmak iki şekilde yorumlanır. Bunlardan birincisi, rüya sahibinin duygu ve düşüncelerinden dolayı çevresinden uzaklaşmaya ve yalnızlaşmaya delalet eder. İkincisi ise olumlu olayların rüya sahibini bulacağı yönündedir. Özellikle rüya sahibinin büyük bir mevkiye geleceğinin ve bereketinin artacağının işaretidir. Kişi, kazandığı paraların bir kısmını yaptığı hayır işlerinde harcayacak ve bu sayede hem maddi hem de manevi yönden giderek güçlenecek demektir.

Rüyada Salıncakta Hızlı Sallanmak

Rüyada salıncakta hızlı sallanmak, rüya sahibinin her anlamda mutlu, huzurlu ve kazançlı bir hayat süreceğine işaret eder. Kişinin istediği her şeyin kolay bir şekilde gerçekleşmesi, yeni insanlar ile tanışması ve yeni bir iş hayatına atılması sayesinde kazancının artacağına delalet eden bir rüyadır. Bu rüyayı gören kişiler, başlayacakları yeni işte başarı gösterir ve kolay bir şekilde kazanç elde eder.

Rüyada Gökyüzünde Salıncakta Sallanmak

Rüyada gökyüzü görmek, en hayırlı rüyalar arasındadır. Buna göre rüyada gökyüzünde salıncakta sallanmak da büyük bir mevki ve makam ile ilişkilendirilir. Az görülen rüyalardan biridir. Eğer kişi ticaret ile uğraşıyorsa yaptığı ticaret ile her geçen gün kazanç elde edeceğine delalettir. Kişinin yaptığı başarılı işler, çevresi tarafından takdir görür ve itibarını arttırır.

Rüyada Ağaçta Salıncakta Sallanmak

Rüyada ağaçta salıncakta sallanmak, eğer hasta bir kişi tarafından görüldüyse hızlı bir şekilde iyileşeceğine delalet eder. Bazı kişiler için ise bu rüya büyük bir kısmet ve başarı demektir. Rüya sahibi zor bir dönemden geçiyorsa bu dönemin kolay ve çabuk şekilde sonlanması, akabinde feraha kavuşması anlamını taşımaktadır.

Rüyada Deniz Kenarında Salıncakta Sallanmak

Rüyada temiz deniz görmek, her daim ferahlık ve huzur ile geçen bir hayat demektir. Deniz demek, hayır demektir. Rüyada deniz kenarında salıncakta sallanmak ise rüya sahibinin hayallerini ve umutlarını temsil eder. Buna göre kişi, hayalini kurduğu iş hayatına çaba göstererek hızlı bir şekilde ulaşacağına delalet eder. Pek çok rüya alimine göre ise rüya sahibi, kariyerinde büyük bir başarı elde eder ve bu başarıyı uzun seneler devam ettirir. Diğer yandan bazı kişiler için evlilik demektir. Kişinin yakın bir zamanda yeni biri ile taşınacağı, güzel bir birlikteli yaşayacağı ve sonrasında ise mutlu bir evlilik gerçekleştireceği, rüya tabircileri tarafından bildirilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bağışıklığı güçlendiren besinler
YAŞAM Bağışıklığı güçlendiren besinler
Rüyada Sarı Renk Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Sarı Renk Elbise Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Sarı Renk Görmek
Rüyada Sarı Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Sarı Yavru Kedi Görmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Sarı Kedi Görmek
Rüyada Sakal Kesmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Sakal Tıraşı Olmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Sakal Kesmek
Rüyada Saçının Kesildiğini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Saçlarının Kesilmesi Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Saçının Kesildiğini Görmek
Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeği coğrafi işaretle tescillendi
YAŞAM Ağrı yaprak döneri ve haşıl yemeği tescillendi
Rüyada Rüya Görmek Ne Anlama Gelir? Rüya İçinde Rüya Görüp Uyanmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Rüya Görmek
Rüyada Tartışmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Biriyle Tartışmanın Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Tartışmak
Rüyada Tanımadığın Birini Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Tanımadığın Biriyle Konuşmak Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Tanımadığın Birini Görmek
Rüyada Takım Elbise Giymek Ne Anlama Gelir? Rüyada Takım Elbise Görmek ve Giymek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Takım Elbise Giymek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.