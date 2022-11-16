Rüyada pek çok kişi hayvanları görebilir. Bunlardan biri de kedilerdir. Kedileri sevenler de sevmeyenler de rüyasında görebilir. Genelde kediler sevimli görülen hayvanlar arasında sayılır. Bu yüzden de rüyada görülen kendi insanın canını sıkmaz hatta hoşuna bile gidebilir. Ancak bütün dünyada siyah kediler olumsuz görülür. Hatta siyah kedileri uğursuz kabul edenler bile vardır. Dolayısıyla rüyada siyah kendi görmek olumsuz görülebilir ve kişi uyandığında kendisini kötü hissedebilir. Bir kişi rüyasında siyah kedi görüp uyanmışsa rüyanın pek iyi anlamları olmadığını da hisseder. Genel olarak rüyada siyah kedi görmek pek hayırlı görülmez. Ancak yine de ayrıntılara bakılması gerekir. Bu içeriğimizde rüyada siyah kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah kedi yavrusu görmek anlamı nedir? konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte rüyada siyah kedi görmek ile ilgili tüm merak edilenler…

Rüyada Siyah Kedi Görmek

Rüyada siyah kedi görmek genel olarak pek hayırlı değildir. Bu rüya, rüya sahibin yakınlarında kötü niyetli, dedikodu yapan biri olduğuna işaret eder. Diğer yandan bu rüyayı gören kişi çevresindeki kişilere karşı dikkatli olmalıdır. Çünkü çevresinde kötü niyetli ve onun kötülüğünü düşünen kişiler bulunabilir. Hatta pek çok rüya alimi bu rüyayı gören kişinin çevresinde yüzüne gülüp ardından kötülük düşünen kişiler olabileceğini belirtmektedir.

Rüyada Siyah Yavru Kedi Görmek

Rüyada siyah yavru kedi görmek rüyayı gören kişinin kendisine hayır getirecek kişilerle tanışacağı anlamına gelir. Bir başka yoruma göre de rüya sahibi mutlu ve hayırlı bir döneme giriş yapar. Rüyayı gören kişi evliyse çocuğu olabilir, bekarsa da kısa zamanda evlenebilir.

Rüyada Siyah Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada siyah kedi yavrusu görmek genel olarak rüya sahibinin kazancının artacağına işaret eder.

Rüyada Siyah Kedi Saldırması

Rüyada siyah kedi saldırması rüyayı gören kişinin kazancını gerektiği gibi değerlendiremeyeceği anlamına gelir. Genelde rüya tabir edenler kişinin bu kazancının miras olduğu şeklinde yorum yapmaktadır.

Rüyada Siyah Kedi Isırması

Rüyada siyah kedi ısırması rüyayı gören kişinin çalışma yaşamında çeşitli problemlerin çıkabileceğine işaret etmektedir. Genelde bu rüya uyarıcı nitelikte kabul edilir. Çünkü rüya sahibin çevresinde fırsatçı kişiler olduğu düşünülmektedir.

Rüyada Siyah Kedinin Saldırdığını Görmek

Rüyada siyah kedinin saldırdığını görmek rüyayı gören kişi aile veya çalışma yaşamında şaşıracağı cümleler duyacağına işaret eder. Bir başka yoruma göre de rüya sahibinin aile yaşamını huzurlu bir şekilde idame ettirmesi için daha fazla uğraşması gerektiği yönündedir. Ayrıca rüyayı gören kişinin kariyer yaşamında karşısına çıkabilecek sorunlara karşılık pes etmeden çalışmaya devam etmesi gerektiği de söylenmektedir.

Rüyada Evin İçinde Siyah Kedi Görmek

Rüyada evin içinde siyah kedi görmek genelde hayırlı görülmez. Bu rüyayı gören kişi sıkıntılı ve olumsuz bir döneme giriş yapar. Aynı zamanda bu rüya, rüya sahibinin zorluklarla uğraşması gerektiğine de işaret eder. Belli bir müddet rüyayı gören kişi kendisini kötü ve huzuru kaçmış hissedebilir. Başka bir yoruma göre de rüya sahibi hayal kırıklığına uğrayabilir.

Rüyada Siyah Beyaz Kedi Görmek

Rüyada siyah beyaz kedi görmek rüya sahibin çevresinde düşmanların olduğuna delalet eder.