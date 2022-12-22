Rüyada Tartışmak

Rüyada tartışmak ya da tartışma görmek, güzel gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Aile hayatında olumsuz olaylar ve anlaşmazlıklar yaşayanlar için tüm bu sürecin tatlıya bağlanacağı bildirilmektedir. Rüya sahibinin ailesi ile olan sorunlarından kaçmadan çözmeye çalışacağının ve konuşarak her şeyi halledeceğinin delaletidir. Bazı kişiler için bu rüyanın anlamı ise görüşülmeyen bir kişi ile tekrar bir araya gelineceği yönündedir. Rüya sahibinin geçmiş dönemlerde tartışarak iletişimi kestiği bir kişi ile tekrar barışacağına işaret eden bir rüyadır. Bu barışmanın ardından eski dostluğun yeni bir başlangıcı olacak demektir. Bazı rüya alimlerine göre ise bu rüya; kadın için barış, erkek için mahkemelik bir olayın olumlu sonuca bağlanması demektir.

Rüyada Tanımadığın Biriyle Tartışmak

Rüyada tanımadığın biriyle tartışmak, kişinin kendi iç dünyasında neler yaşadığını simgeler. Rüya sahibinin kendine karşı çok gaddar olduğunu, yargılarından kurtulamadığını ve öz eleştiri yaparken acımasız davrandığını gösteren bir rüyadır. Kendine olan bu davranışları nedeniyle çevresi ile de sağlıklı ve iyi bir ilişki kuramadığına delalet eder. Bu rüyaya göre kişinin kendine olan davranışlarını değiştirmesi gerekmektedir.

Rüyada Babayla Tartışmak

Rüyada babayla tartışmak, rüya alimleri tarafından farklı şekillerde ele alınmıştır. Bazı rüya tabircileri için iyilik ve güzellik anlamına gelir. Rüyada babasıyla tartıştığını gören kişi, beklediği sevinçli haberi alır. Diğer yandan bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı sıkıntılı bir süreç ile nitelendirir. Aile ya da akrabalar arasında yaşanan sıkıntıların bir süre daha geçmeyeceğini, maddi ve manevi kayıplar yaşanacağını ve bu nedenle kişinin dikkatli davranması gerektiğini simgeler.

Rüyada Anneyle Tartışmak

Rüyada anneyle tartışmak, anneden saklanan bazı sırların olduğuna delalet eder. Rüya sahibinin yaptığı bazı gizli işlerin aslında annesi tarafından onay görmediğine ya da görmeyeceğine işarettir. Bu durumdan dolayı rüya sahibinin annesinden bir takım olayları sakladığı ancak yakın zamanda annesinin bu gizli işlerini öğreneceği bildirilmiştir. Bu sır, yeni bir ilişki ya da yeni bir iş kurma olabilir.

Rüyada Arkadaşla Tartışmak

Rüyada arkadaşla tartışmak, güzel haberlerin kapıda olduğunu simgeler. Rüya sahibinin kısmetinin arttığı bir dönemde olduğuna ve maddi açıdan güzel bir sürecin yaklaştığına delalettir.

Rüyada Kaynana İle Tartışmak

Rüyada kaynana ile tartışmak, evliler ya da bekarlar için farklı mesajlar içerir. Öncelikle bu rüya evli kimseler için aile içinde yaşanan sıkıntıların son bulacağına işarettir. Bekar kimseler için borç yapmak ve bu nedenle maddi açıdan kötü bir dönem geçirmek ile ilişkilendirilir.

Rüyada Eski Sevgiliyle Tartışmak

Rüyada eski sevgiliyle tartışmak, genelde psikolojik etkilerin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Ancak bazen de yaşanacak olumsuz olayların habercisidir. Rüya sahibinin sevdiği kişi hakkında bazı şüpheler taşıdığını simgeler. Rüyada sevgiliyle tartışmak da aynı anlama gelmekte olup, kişinin hayatındaki insan ile sorunlar yaşayacağına delalet eder. Sevgiliyle tartıştığını görmek aradaki sevgi bağının kuvvetleneceğini gösteren bir işaret olarak da kabul edilir.