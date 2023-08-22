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        Haberler Yaşam Rüyalar ruh sağlığınız hakkında ipucu veriyor! İşte kabuslarınızın verdiği sinyaller

        Rüyalar ruh sağlığınız hakkında ipucu veriyor! İşte kabuslarınızın verdiği sinyaller

        Çeşitli evreleri bulunduğu gibi görsel ve işitsel olarak hissettiğimiz bir duygu bütünlüğü olan rüyalarda zaman kavramı yoktur. Her insanın gördüğü rüyalar bazen sizi huzursuz eder ve nedenini anlayamadığınız bir hisse neden olur. Peki, bilinçaltımız bize ne sinyal veriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 18:01 Güncelleme: 22.08.2023 - 18:01
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        Normal yaşantımızda zaman akışı çok farklı olduğu için rüya süresini tahmin etmek oldukça zordur. Ancak herkes belli bir zaman uykusunda rüya görür.

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        Kimisi daha sık rüya gördüğünü kimisi ise hiç rüya görmediğini iddia etse de herkes rüya görür. Bazıları rüyalarını uyanmaya yakın gördüğü için daha net hatırlar, bazıları çok derin uykudayken rüyalarını gördüğü için hatırlamaz ve hiç rüya görmediğini iddia eder. Rüyalar, uyandıktan sonra ilk yarım içinde net hatırlanırken zaman ilerledikçe unutulur ve gün içinde ortalama yüzde 10'unu anımsayabilirsiniz.

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        İster güzel bir rüya, ister korkutucu olsun, rüyalar ruhsal sağlığınızı etkileyebilir veya mevcut zihinsel durumunuzun bir yansıması olabilir.

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        Çoğu yetişkin uykusunda yaklaşık iki saat boyunca rüya görür. İster güzel bir rüya, ister korkutucu olsun, rüyalar zihinsel sağlığınızı etkileyebilir veya mevcut zihinsel durumunuzun bir yansıması olabilir.

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        Rüyaların nedeni hala iyi anlaşılmasa da, araştırmalar bir kişinin ruh sağlığından etkilenebileceğini düşündürmekte. Ruh sağlığı, bir kişinin nasıl düşündüğünü, davrandığını ve hissettiğini kapsar ve rüyaların içeriği genellikle bu gündüz deneyimlerinden kaynaklanır.

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        Araştırmalar, çoğu ruh sağlığı durumunun kabuslarla ilişkili olduğunu ancak bu ilişkinin doğasının karmaşık olduğunu ve hala tam olarak anlaşılmadığını gösteriyor.

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        Ruh sağlığı rüyaların içeriğini ve sıklığını etkileyebilir. Anksiyete veya depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları olan kişiler daha rahatsız edici rüyalar görebilir.

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        Çocukların yüzde 50'si, yetişkinlerin yüzde 8'i ara sıra kabus gördüğünü söylüyor.

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        Kişi kişisel bir kayıptan sonra, stres dönemlerinde, zor veya travmatik bir deneyimden sonra kabus görmeye başlayabilir.

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        Depresyonu olan kişilerin kabus görme riski artar ve depresyonu olmayan insanlardan yaklaşık iki kat daha fazla kabus görme eğiliminde olurlar.

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        Araştırmacılar, ruhsal sağlık durumunun bir kişinin uykusunu, özellikle de REM uykusunu etkilemesi nedeniyle kabusun depresyonda daha yaygın olabileceğini öne sürüyorlar.

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        Yetişkinlerde yapılan araştırmalar, yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerin yaklaşık yüzde 20'sinin düzenli olarak kabus gördüğünü gösteriyor.

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        Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) yaşayan bir kişi, travmatik dönemi düşünceler ve rüyalar yoluyla yeniden yaşayabilir.

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        TSSB'li kişilerin yaklaşık yüzde 80'i, travmatik deneyim sırasında hissettikleri duyguları içeren kabuslar görür.

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        Kabuslarınızın sıklığı veya içeriği hakkında endişeleriniz varsa psikolojik yardım almak için bir uzmana danışabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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