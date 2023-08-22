Rüyalar ruh sağlığınız hakkında ipucu veriyor! İşte kabuslarınızın verdiği sinyaller

Normal yaşantımızda zaman akışı çok farklı olduğu için rüya süresini tahmin etmek oldukça zordur. Ancak herkes belli bir zaman uykusunda rüya görür.

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Kimisi daha sık rüya gördüğünü kimisi ise hiç rüya görmediğini iddia etse de herkes rüya görür. Bazıları rüyalarını uyanmaya yakın gördüğü için daha net hatırlar, bazıları çok derin uykudayken rüyalarını gördüğü için hatırlamaz ve hiç rüya görmediğini iddia eder. Rüyalar, uyandıktan sonra ilk yarım içinde net hatırlanırken zaman ilerledikçe unutulur ve gün içinde ortalama yüzde 10'unu anımsayabilirsiniz.