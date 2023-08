Kalp ve ruh sağlığına iyi geliyor! Tatil yapmak erken ölüm riskinizi azaltabilir mi?

11 Şurada Paylaş!









Sosyolog ve "The Sweet Spot: How to Achieve More by Doing Less Daha Az" kitabının yazarı Christine Carter'ın açıkladığı gibi, "Tatille birlikte gelen sağlıklı konfor öğelerini düşünün ve bunlara sahip olmak için kendinize izin verin. ... Arka bahçenizde oturun ve keyifli bir şeyler okuyun ya da sadece dışarı çıkın ve kendinizi doğaya bırakın."

İşin püf noktası, manzaranızı değiştirmek, iş rutininizden kopmak ve sizi mutlu eden şeyin peşinden gitmektir.