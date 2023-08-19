Aldatmanın suçlusu DNA olabilir mi?
"Kendime hakim olamıyorum!" bahanesinde doğruluk payı var mı? Aldatan bir kişiye göz yummak elbette ki mümkün değil ama DNA'nızı kontrol ettirmek isteyebilirsiniz.
Binghamton'daki New York Eyalet Üniversitesi tarafından 2010 yılında yürütülen bir araştırma, bir "kendini iyi hissetme" geni olan insan dopamin D4 reseptör geninin (DRD4) genetik varyasyonuna sahip kişilerin, olmayanlara göre sadakatsiz olma olasılığının daha yüksek olduğunu buldu.
Baş araştırmacı Justin Garcia, Pipe Dream'e "Bulduğumuz şey, DRD4 geninin belirli bir varyantına sahip bireylerin, tek gecelik ilişkiler ve sadakatsizlik eylemleri de dahil olmak üzere, taahhütsüz seks geçmişine sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğuydu. Motivasyon, dopamin salınımının devreye girdiği bir zevk ve ödül sisteminden kaynaklanıyor gibi görünüyor. Bağlı olmayan seks durumlarında, riskler yüksektir, ödüller önemlidir ve motivasyon değişkendir. Tüm unsurlar bir dopamin sağlar." dedi.
ALDATANLARIN ÇOCUKLARININ DA SADAKATSİZ OLMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEKTİR
Asırlık doğaya karşı yetiştirilme tartışması, aldatma söz konusu olduğunda canlı ve iyi çünkü aldatma sadece DRD4'ün bu genetik varyasyonuyla bağlantılı değil, araştırmalar aynı zamanda sadakatsiz ebeveynlerin çocuklarının tarihi tekrar etme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Lisanslı klinik psikoterapist Dr. LeslieBeth Wish, Insider'a "Çocukken bakıcılarınızın kaygı, depresyon ve mutsuzluklarıyla nasıl başa çıktıklarını görüyorsunuz. Eğer... baban anneni aldattıysa, bu davranışı görüyorsun, anne babanın ruh halini görüyorsun ve farkında olmadan duygularını yönetmenin yollarını öğrendiğini öğreniyorsun." dedi.
Hem genler hem de davranışlar, eşinizin sadakatine karşı desteyi istiflemiş olabilir. Bu şekilde, alkolizmin kısır döngüsünden farklı değildir. Elbette, eşinizin zina davranışına ilham veren genler veya kötü rol modelleme, buna katlanmak veya affetmek zorunda değilsiniz. Eğer gerçekten yoldan çıkmaktan "kendilerine engel olamıyorlarsa", elbette doğruca kapıya yönelebilirler!
OYUNDA OLABİLECEK BAŞKA BİR GEN
Ancak DRD4, bir partnerin sadakatsizliğine potansiyel olarak katkıda bulunan tek gen olmayabilir. Bilimsel dergi Evolution and Human Behavior'da 2014 yılında yayınlanan bir araştırma, AVPR1A olarak bilinen arginin vazopressin reseptörü 1A geninin de izlenmesi gereken bir gen olduğunu buldu. Araştırmacılar, 7.300'den fazla Fin ikizini ve kardeşlerini incelerken, AVPR1A genindeki genetik varyasyonların varlığının, insanlarda fazladan çiftleşme davranışlarıyla veya kişinin tek eşli ilişkisinin dışında çiftleşmeyle (PLoS ONE yoluyla) bağlantılı olduğunu buldular. Spesifik olarak, bu bağlantı kadınlarda bulundu, ancak erkeklerde bulunamadı.
Pederly, bu iddialara potansiyel olarak daha fazla kanıt sağlamanın, farklı tarla faresi türlerinin çiftleşme uygulamalarında kaydedilen olası bir genetik bileşen olduğunu bildiriyor. Bazı türler sadece bir eşle çiftleşirken, diğerleri bu tek eşli davranışa girmezler. Bununla birlikte, vazopressin hormonu reseptörlerindeki varyasyonlar, genellikle her türde zıt çiftleşme davranışına yol açar. Bununla birlikte, insan çalışmaları yıllar boyunca çelişkili kanıtlar üretti. Bazı araştırmalar kişinin genetiği ile aldatma davranışları arasında bir bağlantı olduğunu öne sürerken, diğer araştırmalar böyle bir ilişki bulamamıştır.
SADAKATSİZLİK NEDENİYLE TRAVMA YAŞAYANLARA DESTEK
Hiçbir ilişki diğeriyle aynı görünmüyor. Bu, insanların kişisel olarak kendileri için "aldatmayı" nasıl tanımlayabileceklerini içerir. Deseret News tarafından ülke çapında 1.000'den fazla kişiye yayınlanan 2017 araştırma anketi, özellikle araştırmacılar yaş, din ve daha fazlası gibi faktörlere odaklandığında, zinanın bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişebileceğini buldu. Çoğu kişi, tek eşli bir ilişki içindeyken başka bir partnerle öpüşmenin ve cinsel aktivitede bulunmanın aldatma olarak nitelendirildiğini düşünürken, bir flört profilini korumak, striptiz kulübüne gitmek, çekici bulduğu bir kişiyle akşam yemeği yemek veya bir kişiyi takip etmek gibi diğer davranışlar. Eski sosyal medya daha çok gri bir alana düştü.
Bazı insanlar sadakatsizlik nedeniyle yaşanan travma için profesyonel ruh sağlığı desteği almayı seçebilir. Hastaları ve eşlerini en iyi şekilde desteklemek için, aldatma danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış lisanslı bir evlilik ve aile terapisti olan Dr. Talal Alsaleem, Counseling Today'e hastaların aldatmayı kendileri için tanımlamalarına izin vermenin önemini anlattı.
Tedavi söz konusu olduğunda, Dr. Alsaleem, genel bir travma bilgili yaklaşım benimsemenin aldatma vakalarında her zaman etkili olmadığını açıklıyor. Aksine, bu hastaların danışmanların akılda tutması gereken kendi durumlarına özgü daha spesifik ihtiyaçları olabilir.