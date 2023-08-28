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        Haberler Yaşam Dünya'nın yüzölçümü en büyük ülkeleri hangileri? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri!

        Dünya'da yüzölçümü en büyük ülkeler hangileri? İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

        Uçsuz bucaksız bir alan gibi görünen Dünya'nın ne kadar yer kapladığı çoğu kişi tarafından merak edilir. Dünya üzerinde bağımlı ve bağımsız olmak üzere toplam 208 ülke bulunuyor. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre ise bu sayı 193 ülke olarak tanımlanmaktadır. Bunun nedeni ise bağımsız bazı küçük ülkelerin sayı dünya devletleri tarafından tanınmaması. Peki, Dünya'nın en büyük yüzölçümüne sahip olan ülkeleri hangileri? İşte Birleşmiş Milletler'e bağlı çalışan World Bank verilerine göre karasal yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 01:09 Güncelleme: 28.08.2023 - 01:09
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        1

        1- Rusya

        16 milyon 376 bin 870 kilometre kare

        2

        2- Çin

        9 milyon 388 bin 210 kilometre kare

        3

        3- ABD

        9 milyon 147 bin 420 kilometre kare

        4

        4- Kanada

        9 milyon 93,5 bin 10 kilometre kare

        5

        5- Brezilya

        8 milyon 358 bin 140 kilometre kare

        6

        6- Avustralya

        7 milyon 692 bin 20 kilometre kare

        7

        7- Hindistan

        2 milyon 973 bin 190 kilometrekare

        8

        8- Arjantin

        2 milyon 736 bin 690 kilometre kare

        9

        9- Kazakistan

        2 milyon 699 bin 700 kilometre kare

        10

        10- Cezayir

        2 milyon 381 bin 740 kilometre kare

        11

        11- Kongo

        2.344.860

        12

        12- Suudi Arabistan

        2.149.690

        13

        13- Meksika

        1.964.375

        14

        14- Endonezya

        1.916.907

        15

        15- Sudan

        1.878.000

        16

        16- Libya

        1.759.540

        17

        17- İran İslam Cumhuriyeti

        1.745.150

        18

        18- Moğolistan

        1.564.116

        19

        19- Peru

        1.285.220

        20

        20- Çad

        1.284.000

        21

        21- Nijer

        1.267.000

        22

        22- Angola 1.246.700

        23

        23- Mali

        1.240.190

        24

        24- Güney Afrika

        1.219.090

        25

        25- Kolombiya

        1.140.619

        26

        26- Etiyopya

        1.136.240

        27

        27- Bolivya

        1.098.580

        28

        28- Moritanya

        1.030.700

        29

        29- Mısır, Arap Cum.

        1.001.450

        30

        30- Tanzanya

        947.300

        31

        31- Nijerya

        923.770

        32

        32- Venezuela, RB

        912.050

        33

        33- Namibya 824.290

        34

        34- Mozambik

        799.380

        35

        35- Pakistan

        796.100

        36

        36- Türkiye

        785.350

        Türkiye, karasal yüzölçümü bakımdan listenin 36'ncı sırasında yer aldı.

        37

        Listenin tamamını görmek için bu bağlantıyı tıklayın

        38
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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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