Az parayla lüks içinde yaşayabileceğiniz en ucuz 25 ülke!
Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama aylık yaşam maliyetinin 2022'de 1.951 dolar olacağını bilmek sizi şaşırtır mıydı? ABD doları açısından bakıldığında ABD, dünyadaki 195 ülke arasında yaşanması en pahalı onuncu ülke! İstanbul'da ise durum hiç de iç açıcı değil. 2023 mart ayında İstanbul'da yaşayan dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 31 bin 788 lira olarak hesaplandı.
İstanbul Planlama Ajansı'nın gerçekleştirdiği "İstanbul'da Yaşam Maliyeti" araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,14 arttı.
Dünyanın en pahalı ülkelerinde rahatlığı yaşayamayanlardansanız ucuz lüksün yaşandığı yerler tam size göre olabilir. İyi büyüklükte bir ev, düşük maliyetli ulaşım, uygun fiyatlı sağlık hizmetleri ve bütçenizle ne kadar yiyecek yiyebileceğiniz gibi konularda endişelenmenize gerek kalmayacak kadar yeterli para sağlayacak bu ülkeler adeta mutluluğun anahtarı gibi.
İşte lüks içinde yaşamak için en ucuz 25 ülke…
Vietnam
Vietnam güzel bir ülke. 97,34 milyon nüfusuyla nüfus bakımından ikinci en büyük Güneydoğu Asya ülkesidir ve yalnızca Endonezya'nın gerisindedir.
Vietnam, boyut olarak New Mexico'dan biraz daha büyüktür. Çin, Laos, Kamboçya ve Güney Çin Denizi ya da Vietnam'daki adıyla "Doğu Denizi" ile komşudur.
Yaşam maliyeti açısından ortalama aylık 639 ABD dolarıdır. Güzel manzaraları, maceraperest yemek yiyenler için mükemmel mutfağı ve düşük maliyetli toplu taşıma araçlarıyla birleştiğinde, bu "ucuz" yaşayan ülke kesinlikle biraz lüks olabilir.
Sırbistan
Tarih meraklıları: Klasik mimariyi ve Bizans, Barok ve Romanesk dönemlerine ait diğer tarihi eserleri seviyorsanız Sırbistan sizin için harika bir yer!
Özellikle Orta Çağ'dan kalma 200'den fazla manastır bu ülkede ikamet ediyor ve geçmişimize doğrudan açılan pencereler görevi görüyor.
Bu ülke için ortalama aylık yaşam maliyeti 711 dolardır; bu, Vietnam'dan daha fazla olsa da, ülkenin sunduğu ilginç kültürle dengelenmektedir. Genel olarak sizi karşılayan sıcak ve dost canlısı insanlarla burası "ucuz" lüks için sıcak bir destinasyondur.
Meksika
Meksika, 123,5 milyon nüfusuyla Latin Amerika'nın ikinci büyük ülkesi ve dünyanın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesidir.
Boyutu çok büyük olmasına rağmen (yaklaşık 2 milyon kilometre veya 1,25 milyon mil) nüfusun neredeyse %70'i ülkenin kentsel alanlarında yaşıyor.
Meksika ayrıca Olmekler, Mayalar, Toltekler ve Aztekler dahil olmak üzere Amerika'nın bazı rafine antik kültürlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Yaşam maliyeti ayda 678 ABD doları (veya yaklaşık 13.588 peso) seviyesinde bulunuyor.
Güney Afrika
Güney Afrika, 19. yüzyılın başlarındaki İngiliz sömürgeciliği sayesinde ana dil İngilizce olduğu için dil engeli olmadan uygun fiyatlı lüks sunuyor.
Bazıları tarafından ana dil İngilizce olan, ayda yaklaşık 937 dolarla yaşanacak en ucuz ülke olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda görebileceğiniz en çeşitli doğalardan bazılarına da ev sahipliği yapmaktadır ve etnik çeşitlilik açısından kültürel bir sıcak noktadır.
Nikaragua
Nikaragua dünyanın en fakir ülkelerinden biri ve ülkenin her yeri lüks için ideal bir yer değil. Ancak Nikaragua'nın başkenti Managua, ülkenin sunduğu güzel bir mücevherdir.
Ortalama 633 ABD doları ile kesinlikle aylık yaşam maliyetinin daha ucuz tarafında yer alıyor. Her kentsel alan gibi Managua'da yaşamak ülkenin geri kalanına göre biraz daha pahalı olsa da yine de uygun fiyatlı bir lüks olarak kabul ediliyor.
Çin
Amerikalıların Çin'le pek çok siyasi "etkisi" olduğu bir sır değil; ve bir Amerikalının Çin'e taşınmasının yaratacağı kültür şoku oldukça önemli olacaktır. Ancak ucuz lüksü incelerken kesinlikle gözden kaçırılmaması gerekir.
Çin'in ortalama yaşam maliyeti ayda 752 ABD doları - ya da yaklaşık 5415 yuan (Çin para birimi) - ve ekonomi hızla büyüyor!
Genel olarak Çin'in ortalama maaşları diğer Asya ülkelerine göre daha yüksektir ve benzersiz kültürü onu daha da iyi hale getirir. Lezzetli Çin yemekleri, sanat kültürü, festivalleri, manzaraları ve Çin Seddi gibi insan yapımı güzellikleri ile kültüre uyum sağlamak, öğrenmeye istekli herkes için kolay olacaktır.
Peru
Machu Picchu çoğu insanın Peru'yu tanıdığı bir yer olabilir ama aynı zamanda antik İnka imparatorluğunun muhteşem tarihine de ev sahipliği yapmaktadır.
Ayrıca Peru, ayda ortalama 630 ABD doları ile yaşamak için çok ucuz bir yer. Kültürel tarihi ve güzel doğasıyla Peru, ucuz lüks arayanların bir sonraki evi olabilir.
Polonya
Avrupa'da ucuza yaşamaya mı karar verdiniz? Polonya sizin için doğru yer olabilir. Aylık yaşam maliyeti 882 ABD doları olan Polonya, yaşamak ve çalışmak için en ucuz Avrupa ülkelerinden biridir.
Varşova gibi şehirler oldukça moderndir ancak aynı zamanda Polonya'nın 23 Milli Parkı'ndan birinde doğanın güzelliğini de görebilirsiniz. Ve unutmayın ki burası dünya tarihi için bir merkez; özellikle de İkinci Dünya Savaşı meraklıları veya 1939'da Polonya'nın işgaliyle ilgilenenler için.
Polonya
Avrupa'da ucuza yaşamaya mı karar verdiniz? Polonya sizin için doğru yer olabilir. Aylık yaşam maliyeti 882 ABD doları olan Polonya, yaşamak ve çalışmak için en ucuz Avrupa ülkelerinden biridir.
Varşova gibi şehirler oldukça moderndir ancak aynı zamanda Polonya'nın 23 Milli Parkı'ndan birinde doğanın güzelliğini de görebilirsiniz. Ve unutmayın ki burası dünya tarihi için bir merkez; özellikle de İkinci Dünya Savaşı meraklıları veya 1939'da Polonya'nın işgaliyle ilgilenenler için.
Kosta Rika
Malezya gibi Kosta Rika'nın plajları da ziyaretçi çekiyor. Adanın tropik doğası, sık ormanlar ve dost canlısı yerel halkla birleşmesi nedeniyle burası kesinlikle kültürel bir sıcak noktadır.
Kosta Rika'nın yaşam maliyeti, komşu ülkelerin çoğundan daha yüksek olup aylık 852 ABD dolarıdır. Ancak bu durumu yüksek maaşlarla telafi ediyor. Kosta Rika'da ada yaşamının getirdiği muhteşem maceraların tadını çıkarın ve tropiklerin sıcaklığına dayanmaya hazırlanın.
Fiji
Bula! Bu, Fiji'de kullanılan yaygın bir selamlamadır ve Fiji adasında yaşama fikrini tanımlar. Bula merhaba, günaydın, iyi günler ve benzerlerini söylemenin resmi olmayan bir yoludur
333 tropik adadan oluşan Fiji, güzel manzaraları ve macera dolu mercan resifleriyle tanınır. Fiji'nin başkenti Suva'dır ve tüm ülkenin nüfusu yaklaşık 900.000'dir.
Fiji'de ortalama aylık yaşam maliyetiniz 773 ABD doları olacaktır, böylece Fiji adalarındaki yaşamın tadını çıkarabilir ve ünlü mercan resifleri de dahil olmak üzere güzel doğayı ucuz lüks içinde keşfedebilirsiniz.
Bolivya
Bolivya, tamamen karayla sınırları olan bir Güney Amerika ülkesidir; Brezilya, Peru, Paraguay, Şili ve Arjantin olmak üzere beş ülke ülkeyi çevreliyor.
Bolivya bir zamanlar antik İnkalara aitti, ancak günümüzde Bolivya bağımsız bir devlettir ve iki başkenti olan birkaç ülkeden biridir: La Paz ve Sucre.
Aylık 750 ABD doları ile Bolivya, aylık yaşam maliyetinin kesinlikle daha uygun fiyatlı tarafında yer alıyor. Ve La Paz'daki Basílica de San Francisco'nun Cephesi de dahil olmak üzere Bolivya'nın en güzel binalarından bazılarının güzel And Barok mimarisine kim karşı koyabilir?
Filipinler
Filipinler, Güneydoğu Asya'da üç ana bölüme ayrılmış 7640'tan fazla adadan oluşan bir ada ülkesidir: Luzon (başkent Manila'yı içerir), Visayas ve Mindanao.
Aylık yaşam giderleri 601 ABD doları olan bu ülke, uygun fiyatla lüks arasında köprü kuruyor.
Sulu Denizi'ndeki Tubbataha Resifi Deniz Parkı, Manila kentindeki duvarlarla çevrili Intramuros bölgesi, Banaue Pirinç Tarlaları ve daha birçok şey dahil olmak üzere Filipinler'in ünlü bazı yerlerini keşfedebilirsiniz.
Pakistan
Pakistan, ayda ortalama 370 ABD doları ile kesinlikle bu listedeki en ucuz yaşam maliyetlerinden birine sahip olacak.
Orta Doğu bölgesinde ABD ile yaşanan gerginlik ve diğer sorunlar göz önüne alındığında, masrafların düşük olmasının iyi nedenleri olabilir.
Ancak protestoları, savaşın eşiğinde olmayı ve siyasi huzursuzluğu dert etmiyorsanız, mücevher şehri Karaçi'de lüksü bulabilirsiniz.
Karaçi bir ekonomik merkez ve ülkenin en büyük şehridir; büyük şehir yaşam tarzını düşük yaşam maliyetiyle sürdürmektedir.
Kolombiya
Kolombiya, dünyadaki biyolojik çeşitliliğe en fazla sahip ikinci ülke olması bakımından benzersizdir , yani aradığınız iklim ne olursa olsun, onu muhtemelen bu ülkede bulabilirsiniz!
Güney Amerika ülkesi, aşağı And Dağları'ndaki güzel iklimiyle tanınıyor ve ona güzel bir bahar hissi veriyor. Yukarı dağların serin iklimi de çok uzakta değil.
Sahile doğru daha da ilerlediğinizde sıcak tropiklere sahip olursunuz. Ve ayda yalnızca 574 dolarlık yaşam maliyetiyle bu biyoçeşitliliği kim yenebilir?
Tayland
Çoğu zaman “Gülücükler Ülkesi” olarak anılan Tayland, kendisini mutlu ve uygun fiyatlı bir ülke olarak konumlandırmada başarılı oldu.
Bangkok gibi şehirlerde bile yaşam maliyeti oldukça düşük; aylık ortalama 831 ABD doları. Ayrıca Tayland'ın beyaz kumlu plajlarındaki güzel berrak suları çoğu insanın özlediği bir tür lüks sağlar.
Ekvador
Burası ruhani bahar havasına, tropiklerin getirdiği nemli nemden bir şekilde kaçan sıcak kumsallara, iç kesimlerdeki tepelere ve gelişen tarıma sahip bir ülkedir.
Ekvador, bütçe dostu olmasının yanı sıra nefes kesen ülke ve manzara manzaralarına sahip bir Güney Amerika kıyı ülkesidir.
Ekvador'un para birimi olarak ABD dolarını kullandığı için 756 $, etrafınızdaki konforlu havalarda ve lüks doğada size tatmin edici bir yaşam tarzı sağlayacak yaşam maliyetidir.
Şili
Bu listedeki en yüksek meblağlardan biri olan Şili'nin ortalama aylık yaşam maliyeti 905 ABD dolarıdır; ancak inanılmaz cazibe merkezleri sizi lüksün zirvesine çekmektedir.
Bu uzun, ince ülkede. Güney Amerika'nın güneybatı ucuna komşu olduğundan çok dost canlısı yerel halk bulacaksınız. "İyi hisler" anlamına gelen "Buena onda" ifadesini dinleyin.
Yerel halk maceraya açıktır; hepimizin olması gerektiği gibi! Ve Şili'nin sunduğu lüks şarap kültürüyle onu kesinlikle olağanüstü bulacaksınız.
Belize
Karayipler, derin harikalar ve zengin tarihle dolu, coşkulu bir yerdir. Aylık 889 ABD doları tutarındaki yaşam masraflarıyla, bu çok az nüfuslu ülkede lüksün konforunu kesinlikle hissedebilirsiniz.
Aslında 405.000'in biraz üzerinde nüfusuyla Orta Amerika'nın en az nüfuslu ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.
Honduras
Bir başka Karayip ülkesi olan Honduras (Belize'den önemli ölçüde daha büyük), 9 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip ve 112.000 kilometreden (ya da neredeyse 44.000 mil) fazla bir büyüklüğe sahip.
Bu ülke keskin dağ sıraları ve volkanik yaylalarıyla tanını . İlginç bir şekilde Honduras, volkanları olmayan tek Orta Amerika ülkesidir.
Aylık 765 ABD doları yaşam maliyetiyle, ucuz bir maliyetle yaşarken güzel bir doğal çevre de sağlıyor.
Mısır
Hepimiz Büyük Piramitleri yakından görmeyi hayal etmiştik… Mısır'da yaşam kesinlikle antik tarihle ve aynı zamanda antik dünyanın harikalarından bazılarıyla doludur.
Aslında Mısır, M.Ö. 3100 yıllarında kurulmuş, dünyamızın en eski ikinci uygarlığıdır. MÖ 3200'de İran'dan sonra ikinci sırada yer alır.
Ve modern zamanlarda yerel halkın son derece cana yakın ve yardımsever olduğu söyleniyor. Afrika ve Orta Doğu'ya sınırı olan bu ülkede yaşamak ucuzdur ve aylık ortalama yalnızca 449 ABD doları tutarında bir maliyete sahiptir.
Papua Yeni Gine
Okyanusya kıtasında yer alan Papua Yeni Gine, dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biridir. Buna rağmen kaynak bakımından zengin, güzel manzaralara sahip, sıcakkanlı, dost canlısı insanlara ev sahipliği yapıyor.
Ancak uyaralım: Kaynakların bolluğuna rağmen Papua Yeni Gine'de modern lüksler herkes için mevcut değil.
Burayı “lüks” olarak adlandırmak için doğru yere yerleşmeniz gerekir ama yine de dikkate alınması gereken bir ülke. Aylık ortalama 530 ABD doları karşılığında burayı lüks bir ev haline getirebilirsiniz.
Bulgaristan
Bulgaristan gibi bir ülkenin en önemli avantajı aylık 654 dolar olan düşük yaşam maliyetidir.
Ayrıca İtalya ve Fransa gibi daha pahalı ülkelere ve Yunanistan ve Türkiye gibi diğer yakın ülkelere de nispeten kısa bir mesafe koruyor.
Bulgaristan'da tarih de değerlidir ve tarih meraklıları için mükemmel bir mutluluk kaynağı olabilir.
Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti, bu listede aylık yaşam maliyeti 1.000 ABD dolarını aşan, ancak yalnızca 14 ABD dolarını aşan tek ülkeden biri!
1014 ABD doları fiyatıyla bu listedeki en pahalısı ama buna değer! Çek Cumhuriyeti'nin muhteşem kültürü, özellikle de Prag gibi bir şehirde, eski dünyanın cazibesiyle dünyanın her yerinden insanları kendine çekiyor.
Prag aynı zamanda dünyanın en güvenli şehirlerinden biridir. Bu başlı başına lükse eşit olmalıdır.
Yunanistan
Yunanistan'ın yaşam masrafları da 1000 ABD dolarını aşıyor. Ama bu sefer sadece 8$ farkla! 1008 dolarlık yaşam gideriyle Yunanistan, yaşanabilecek en kültürel çeşitliliğe sahip, tarihi açıdan en zengin yerlerden biri.
Görülecek yerlerin, tarihin, mimarinin, doğanın ve dost canlısı insanların lüksü ekstra 8 dolardan çok daha ağır basmaktadır. Atina gibi bir yeri ziyaret etmek bile başlı başına bir lüks.