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        Haberler Gündem Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırlamadaki yeri

        Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırlamadaki yeri

        Dünyada konut fiyatlarının en çok arttığı ülkeler açıklandı. Türkiye'nin listedeki yeri ise oldukça şaşırtıcı. Uluslararası Emlak Danışmanlığı firması Knight Frank'in 56 ülke ve bölgeyi incelediği Küresel Konut Fiyat Endeksine göre 2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılının aynı dönemine göre Türkiye'de konut fiyatları yüzde 132,8 artış gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 02:14 Güncelleme: 28.08.2023 - 02:14
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        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) son olarak eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltma kararı aldı. Örneğin, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.

        2

        Dünyada 56 ülke arasında konut fiyatlarının en çok arttığı ülke açık Türkiye oldu. 2023’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de konut fiyatları 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 133 yükseldi.

        3

        Aralarında Almanya ve İngiltere’nin olduğu bazı ülkelerde ise konut fiyatları düştü.

        4

        2023'ün ilk çeyreğinde dünyada 150 şehir arasında konut fiyatlarının en çok arttığı üç şehir Ankara, İzmir ve İstanbul oldu.

        5

        Dünyada 56 ülke arasında konut fiyatlarının en çok arttığı ülke açık Türkiye oldu.

        6

        İkinci sıradaki Kuzey Makedonya yüzde 18,8 yer aldı.

        7

        Hırvatistan (yüzde 17,3)

        8

        Macaristan (yüzde 16,6)

        9

        Litvanya (yüzde 15,3)

        10

        Yunanistan yüzde 14,5

        11

        İzlanda yüzde 13,4

        12

        Meksika yüzde 11,7

        13

        Portekiz yüzde 11,4

        14

        Singapur yüzde 11,3

        15

        Malta yüzde 10,5

        16

        İsrail yüzde 9,8

        17

        Bulgaristan 9,5

        18

        Kolombiya yüzde 9,4

        19

        Polonya 9,3

        20

        Estonya 9,2

        21

        Slovenya 8,8

        22

        Kıbrıs 8,5

        23

        Japonya 6,8

        24

        Romonya 6,8

        25

        Fransa 2,7

        26

        ABD 0,7

        27

        Almanya -1

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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