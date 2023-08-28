Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırlamadaki yeri

Dünyada konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirler belli oldu! İşte Türkiye'nin sırlamadaki yeri

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) son olarak eşi veya 18 yaş altındaki çocuklarının en az bir konutunun bulunması halinde konut kredi değer oranı yüzde 75 daraltma kararı aldı. Örneğin, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek.