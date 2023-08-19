Masaj yaptırmanın sandığınızdan çok daha büyük etkisi var: Kalp ve ruh sağlığını iyileştiriyor, stresi yok ediyor!
Masaj yaptırmayı seviyor ancak henüz profesyonel bir elle tanışmadıysanız çok şey kaçırmışsınız demektir. Masaj sadece ağrıları gidermek için değil birçok sağlık yararını da beraberinde getiren muhteşem bir tedavi yöntemi. Masajlar hoşgörülü bir tedavi gibi görünse de aslında reçete veya doktor ziyareti gerektirmeyen sağlık yararları vardır. Ve düzenli olarak gitmeyerek vücuduna herhangi bir iyilik yapmıyorsun. Simply Massage'nin sahibi Karen Taylor, VailDaily'ye "Vücudumuzda çok fazla stres var. Arada bir masaj yaptırarak bunun üstesinden gelemezsiniz" dedi.
Daha sık giderek, stresi azaltmaktan bağışıklığı güçlendirmeye ve kanser riskinizi azaltmaya kadar vücudunuzu sağlıklı tutan birçok kısa ve uzun vadeli sağlık yararı elde edebilirsiniz. Miami Üniversitesi Dokunma Araştırma Enstitüsü yöneticisi Tiffany Field, Time'a "Çalışmaların çoğu haftada bir masajı inceledi. Her zaman bunun muhtemelen egzersiz gibi olduğunu söylerim, daha fazlasının daha iyi olduğu yer." dedi. İşte bir masajın hayatınızı en iyi şekilde yaşamanızı sağlayabileceği şaşırtıcı yollar…
MASAJLAR STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR
Hızlı hareket eden bir dünyada, arada bir stresli olmaya mahkumsunuz. Ancak stres yavaş yavaş vücuda zarar verir ve sağlıklı bir başa çıkma mekanizması olmadan muhtemelen çarpılır ve yanarsınız. Mayo Clinic Sağlık Sistemine göre bir saatlik masaj yaptırmak, kortizol adı verilen stres hormonu seviyesini yüzde 30 oranında azaltıyor. Kortizol düştükçe, beyinde ruh halini iyileştirmekle ilgili bir kimyasal olan serotonin yüzde 28 artar.
Ancak bir masajın faydalarını hissetmeye başlamak için tam bir saate ihtiyacınız yok. Scientific Reports'ta yayınlanan bir 2020 araştırması, katılımcıların 10 dakikalık bir masajdan sonra daha az stresli hissettiklerini bildirdi.
The Touch Remedy uzmanı ve yazarı Michelle Ebbin, American Spa'ya masaj terapisi "10 ila 15 dakikalık kısa bir masaj molası bile stres seviyelerinde dünyalar kadar fark yaratabilir ve masaj, haftaya başlamak için harika bir yoldur çünkü zihinsel netliği, odaklanmayı geliştirir ve enerji seviyelerini yükseltir."
Stres kasları sıkılaştırdığı ve vücutta düğümler oluşturduğu için, Physio.co.uk derin doku masajının, İsveç masajlarının ve terapötik masajların, normalde hareketi kısıtlayacak ve ağrıyı artıracak olan kas gerilimini azaltmak için harikalar yarattığını söylüyor.
MASAJLAR EKLEM ESNEKLİĞİNE YARDIMCI OLUR
Masajlar sadece kas gerginliğini gidermek için iyi değildir, aynı zamanda esneklik için de harikalar yaratır. Austin Masaj Kliniği, esnekliğin bir eklem veya eklem grupları tarafından yapılan bir hareket aralığı olarak tanımlandığını söylüyor. Advanced Massage'a göre, yaşlandıkça eklem esnekliği doğal olarak azalır. Eklem esnekliğini daha da azaltan diğer faktörler, yaralanma, egzersiz eksikliği, kronik oturma ve eklemlerinizi her gün yeterince kullanmamaktır.
Austin Masaj Kliniği, masajın vücuttaki genel esnekliği artırabileceğini ve bacaklar, sırt ve kalça kaslarında bulunanlar gibi belirli kasları hedefleyebileceğini açıklıyor. Üniversite öğrencilerinde yapılan küçük bir 2017 araştırması, baldır kası masajlarının ayak bileği eklemlerini daha dengeli ve esnek hale getirmeye yardımcı olduğunu buldu.
Elements Massage ayrıca masajların eklemleri daha sıvı tutmaya yardımcı olduğunu ve yaralanma riskini azalttığını söylüyor. Esnekliği artırmak için derin doku, spor masajı ve terapötik masajları önerirler.
MASAJLAR RUH SAĞLIĞINIZA YARDIMCI OLUR
Masajlar fiziksel temasa odaklanırken kişinin ruh sağlığına da temas edebilir. Masaj terapisi uzmanı ve The Touch Remedy'nin yazarı Michelle Ebbin, "Masaj, stresi, kaygıyı, gerginliği, endişeyi ve hatta depresyonu hafifletmenin mükemmel bir yoludur ve kişinin evde ve işte sağlık rejimine kolayca dahil edilebilir." Hepsi bu kadar değilse, Amerikan Masaj Terapisi Derneği, masajları daha düşük depresyon insidansıyla ilişkilendiren bilimsel kanıtlar olduğunu resmen belirtiyor.
2010 yılında yapılan bir araştırma, masajları içeren ve masajların bir kişide depresif belirtilerin sayısını azalttığını tespit eden geçmiş çalışmalara baktı. 2017'de yapılan bir inceleme, masaj yaptırmanın amigdala, ön singulat korteks ve hipotalamusta beyin aktivitesini değiştirdiğini açıkladı. Bunlar, korku ve stresi düzenlemekle ilgili üç beyin alanıdır. Bir masajdan sonra bir gevşeme tepkisi gösteren beyin dalgalarının kanıtlarının yanı sıra, nörolojik belirtiler depresyon, anksiyete ve kalp atış hızında bildirilen düşüşlerle ilişkilendirildi.
Bebek Davranışı ve Gelişimi'nde yayınlanan 2009 tarihli bir araştırma, doğum öncesi masajların hamile kadınlarda depresif belirtileri ve stres düzeylerini düşürdüğünü buldu. Masaj tedavisi ile prematüre bebeklerin ve düşük doğum ağırlığının azalması arasında da bir ilişki vardı.
SAÇ DERİSİ MASAJLARI SAÇINIZA PARLAKLIK VERİR
Masajlar vücuttaki gerginliği gidermeye yardımcı olur ve buna kafanız da dahildir. Saç stilisti ve renk uzmanı Christophe Robin, mbglifestyle'a "Saç çizgimizde, kulaklarımızın arkasında ve boynumuzda çok fazla gerilim tutma eğilimindeyiz; bu çoğunlukla stresten ve kısmen de duruştan kaynaklanıyor. Bu alanlarda oldukça fazla gerilim biriktiriyoruz ve genellikle bunları göz ardı ediyoruz." dedi.
Basitçe söylemek gerekirse: masaj yaptırmak, vücudunuzun ve zihninizin daha tazelenmiş hissetmesine yardımcı olur. New York City'deki Haven Spa'da kuaför olan Triana Francois, HuffPost'a "Kafa derisi masajları, vücudunuzda ruh halinizi artıran bir kimyasal olan serotonin üretimini artırır" dedi.
Healthline, birkaç araştırma çalışmasının kafa derisi masajlarını daha kalın saçlar da dahil olmak üzere saç büyümesiyle ilişkilendirdiğini söylüyor. Saç derisi masajlarının saç köklerinin hücrelerini gererek yardımcı olduğunu söylüyorlar. Germe daha sonra daha fazla saç üretmek için saç köklerini uyarır. François ayrıca HuffPost'a, "Saç derisi masajınız sırasında derin nefesler alarak, vücuttaki oksijen akışının artması nedeniyle masajınızın etkilerini artıracaksınız. Bu faydalıdır çünkü artan oksijen akışı, artan kan akışına yol açarak hücrelerin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Tam potansiyelleriyle çalışırlar." dedi.
MASAJLAR KALP SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİR
Masajlar kasları gevşetir ve kalp kasınız da bir istisna değildir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, kalp hastalığı Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen ölüm nedenidir. Bütünleştirici Sağlık Enstitüsü, sigarayı bırakmak, sağlıklı beslenmek ve egzersiz yapmak gibi diğer önleyici eylemlere masaj tedavisi eklemenin kalp hastalıklarını daha da azaltabileceğini söylüyor. Ayrıca masajlarda uygulanan çeşitli vuruşların kan dolaşımını artırabileceğini ve cilt reseptörlerini merkezi sinir sistemine, özellikle de vücudun gevşemek için savaş ya da kaç tepkisine mesajlar göndermesi için uyarabileceğini bildiriyorlar.
OrthosportsMED Physical Therapy'nin sahibi MSPT'den Kipp Dye, Massage Magazine'e verdiği demeçte, "Masaj, doku kalitesini iyileştiren ve insanların daha iyi hareket etmesine ve işlev görmesine olanak tanıyan vücuttaki dolaşımı artırmak için de harikadır." İfadelerini kullandı. Gevşeme teknikleri ayrıca kan damarlarının genişlemesine, kan basıncının düşmesine ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olur. The Journal of Alternative and Complementary Medicine'de 2008 yılında yapılan bir araştırma, bir saatlik derin doku masajının yetişkinlerin kan basıncını hemen düşürdüğünü buldu.
Bununla birlikte, İngiliz Kalp Vakfı, kalp rahatsızlığı olan kişiler için kalp pilinin yerleştirildiği alanlardan kaçınmak ve kan sulandırıcı alırken derin doku masajlarından kaçınmak gibi özel önlemlerin alınması gerektiğini söylüyor.
MASAJLAR AĞRIYI YÖNETMEYE YARDIMCI OLUR
Masajlar kas gerginliğini ve düğümleri rahatlattığı için bunun bir faydası da ağrının azalmasıdır. Brigham ve Kadın Hastanesi'ndeki Osher Bütünleştirici Tıp Merkezi'nden bir masaj terapisti olan Arthur Madore, Brigham Health Hub'a verdiği demeçte, "Terapötik masaj, en yaygını bel ağrısı, ardından boyun ve omuz ağrısı olan bir dizi durumu tedavi etmek için kullanılabilir. Terapötik masajı ayrıca baş ağrılarını, çene ağrısını ve Temporomandibular Eklem Disfonksiyonunu tedavi etmek için de kullanıyorum" dedi.
Harvard Health Publishing'e göre, masajlar sinir liflerini uyarmaya ve beyne giden ve beyinden gelen ağrı mesajlarını engellemeye yardımcı olabilir. Tolere edebileceğiniz miktara göre farklı baskılar ayarlanabilir.
The Journal of Alternative and Complementary Medicine'de 2004 yılında yapılan bir araştırma, kronik ağrısı olan kişilerin bir masajda standart tıbbi bakımla aynı terapötik faydayı yaşadıklarını öne sürüyor. Akut ağrı için, 2010 yılında yapılan bir araştırma, masajların ağrı düzeylerini ortalama 5,18'den 2,33'e düşürdüğünü buldu.
Dizüstü bilgisayarlarında her zamankinden daha fazla çalışan kişilerle, bilek ağrısı yaygındır ve karpal tünel riski artar. 2016 yılında yapılan bir inceleme, masajların karpal tünel sendromu olan kişilerde el ağrısı düzeylerini düşürdüğünü, ruh halini artırdığını, daha kolay uykuya dalmaya yardımcı olduğunu ve kavrama gücünü geliştirdiğini buldu.
MASAJLAR, ALACAĞINIZ BAŞ AĞRILARININ SAYISINI AZALTIR
Dünya Sağlık Örgütü, 18-65 yaş arası yetişkinlerin yüzde 50 ila 75'inin geçen yıl baş ağrısı yaşadığını bildiriyor. Yaklaşık yüzde 30 veya daha fazlası baş ağrısının en sevdiği kuzenini deneyimliyor: Migren!
Yani ağrı kesiciler işe yaramadığında masajlar baş ağrılarına yardımcı olabilir. Albert Einstein Tıp Fakültesi'nde Nöroloji Doçenti ve New York'taki Montefiore Baş Ağrısı Merkezi'nde Davranışsal Tıp Direktörü olan Ph.D. Dawn Buse, Amerikan Masaj Terapisi Derneği'ne şunları söyledi; "Pek çok hasta masaj terapisini faydalı buluyor, bu durumda onları diğer sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları, rahatlama ve kişisel bakım aktiviteleri ile birlikte tedavi planlarının düzenli bir parçası haline getirmeye teşvik ediyorum."
2002'de yapılan bir araştırma, baş ve omuzlardaki masaj terapisinin kronik gerilim tipi baş ağrılarını nasıl etkilediğini inceledi. Sadece kronik gerilim baş ağrısının süresini kısaltmakla kalmadılar, aynı zamanda bir haftalık masajdan sonra kronik gerilim baş ağrılarının sayısı da azaldı.
Annals of Behavioral Medicine dergisinde 2006 yılında yapılan bir araştırma, masaj yaptıran kişilerin migren sayılarını azalttığını ve uyku kalitesini iyileştirdiğini buldu.
BİR MASAJ GECELERİ DAHA İYİ UYUMANIZA YARDIMCI OLUR
İnsanlar gerektiği kadar uyumuyorlar. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), "3 yetişkinden 1'i yeterince uyumuyor" diyor. Uyku kaybı, obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi çeşitli durumlarla ilişkilidir.
Sleep.org'a göre masajlar, beyinde serotonin adı verilen bir kimyasal maddeyi artırarak uyku kalitesini artırır. Ayrıca 3 dakikalık bir sırt masajı yaptırmanın sağlığınız için 35 dakikalık bir şekerlemeden daha fazlasını yaptığını söylüyorlar. Masaj, stres hormonu seviyelerini yöneterek uyku bozukluklarının sayısını da azaltabilir.
Ulusal Bütünsel Enstitü'de bir personel ve bir masaj terapisti olan Joe Bob Smith, Massage Envy'ye "Aslında hormon seviyelerini etkiliyor. Araştırmalar, masajın melatonini artıran ve sirkadiyen ritimlerin sıfırlanmasına yardımcı olan serotonini artırdığını göstermiştir." dedi.
Journal of Bodywork and Movement Therapies'de 2007 yılında yapılan bir araştırma, yetişkinlerin beş hafta boyunca yarım saatlik masaj seanslarından sonra daha az ağrı ve daha az uyku bozukluğu bildirdiklerini ortaya koydu. Bu arada, 2014 yılında yapılan bir araştırma, masaj yaptırmanın menopoz sonrası kadınlarda uykusuzlukla başa çıkmaya yardımcı olduğunu buldu.
MASAJLAR YAŞLI YETİŞKİNLER İÇİN DENGEYİ GELİŞTİRİR
Düşmeye eğilimli misiniz? Belki de doktorunuzun ziyaretinden sonra masözü aramanın zamanı gelmiştir. Zeel'deki masaj terapistleri topluluk yöneticisi Jenn Grigg, mbgmindfullness'a şunları söyledi; "Gevşemiş kaslar aynı zamanda hassas sinirler üzerinde yanlış hizalanmanın neden olduğu baskıyı azaltabilir, böylece yapısal dengesizliklerin neden olduğu gerginlik ve ağrıyı hafifletebilir. Düzenli masaj vücudunuzdaki dengeyi teşvik eder ve daha doğal, sağlıklı ve serbest bir şekilde hareket etmek için alan yaratmaya yardımcı olur.
You Masaj ve Terapi Merkezi'ne göre, düşme kazaları yaşlandıkça da oluyor çünkü kemikler zamanla zayıflıyor. Bununla birlikte, masaj yaptırmak, uzuvlardaki kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olarak daha fazla denge hissine neden olur.
Masajın dengeyi iyileştirme yeteneği, bir seans kadar kısa bir sürede görülür. International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork'de 2012 yılında yapılan bir araştırma, altı haftalık masaj terapisinin yaşlı yetişkinlerde denge hissini geliştirdiğini buldu. Bir takip çalışması ayrıca bir hafta sonra postüral stabilitede anında faydalar buldu. Yedi hafta sonra, araştırmacılar dengede daha da fazla gelişme bildirdiler.
MASAJLAR ÇOK OTURMANIN ZARARLI ETKİLERİNİ DURDURUR
Oturmak yeni sigara içmektir. Mayo Clinic, aşırı oturmanın obezite, artan kan basıncı, yüksek kan şekeri ve yüksek kolesterol seviyeleri ile bağlantılı olduğunu bildirmektedir. Çoğumuz bu zararlı etkilere karşı hassasız. Healthline'ın dediği gibi, toplumumuz çok oturmak da dahil olmak üzere hareketsiz bir yaşam tarzına dönüştü. Aslında, ofis çalışanlarının günde 15 saate kadar oturarak geçirdikleri bildiriliyor.
Paleolife Masaj Terapisinin sahibi ve kayıtlı masaj terapisti, kinesiyolog ve sahibi Aaron Tanason, Best Health Magazine'e "Çoğu kişi bir tür postüral stresle uğraşıyor. Çoğu zaman [bu stres] omuzlarda ve boyunda ortaya çıkma eğilimindedir." dedi.
Masaj, otururken kambur durmak gibi zamanla sırtta aşırı gerginliğe neden olan yanlış duruşlarda yardımcı olabilir. Zeel'deki masaj terapistleri topluluk yöneticisi Jenn Grigg, mbgmindfullness'a "Masaj, omurgayı destekleyen kaslarda dolaşımın artmasına yardımcı olur ve kasların gevşemesine ve uzamasına yardımcı olur" dedi.
MASAJLAR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİR
Kimse hasta olmayı sevmez ve masajlar, bağışıklık tepkinizi artırarak soğuk algınlığı veya grip gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Amerikan Masaj Terapisi Derneği Başkanı Jeff Smoot, bir basın açıklamasında, "Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalarla çalışan araştırmacılar, masaj terapisinin bağışıklık sisteminin işlevini iyileştirebileceğini buldular. Aynı faydalar, soğuk algınlığı, grip ve diğer mevsimsel hastalıklarla savaşmak isteyen insanlara dönüşüyor." dedi.
International Journal of Neuroscience'da 2001 yılında yapılan bir araştırma, 12 hafta boyunca haftada iki kez masaj tedavisi alan HIV nedeniyle bağışıklığı baskılanmış ergenlere baktı. Bulgular, masaj terapisi alan ergenlerde kas gevşetme terapisinden daha önemli zihinsel sağlık ve artan bağışıklık tepkileri bildirdi.
Yetişkinlerde 2010 yılında yapılan bir araştırma, bir İsveç masajı almanın enfeksiyonla mücadelede yer alan birkaç proteini artırdığını buldu. İki yıl sonra, aynı araştırmacılar, insanların beş hafta boyunca haftada bir veya iki kez masaj yaptıklarında, bağışıklık sistemiyle ilişkili protein üretiminin arttığını bulan bir çalışma bildirdiler.
MASAJLAR LENFATİK SİSTEMİ UYARIR
Masajlar bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur ve bunun başlıca yolu lenfatik sistemi uyarmaktır. Vücudun kanalizasyon sistemi olarak düşünülen Cleveland Clinic, lenfatik sistemin hücrelerden ve dokulardan süzülen fazla sıvıyı taşıdığını açıklıyor. Bu sıvıya lenf denir ve sonunda tekrar kan dolaşımına atılır. Bunu yapmak vücuttaki sıvı seviyelerini korur.
Lenfatik sistemin, bir istilacı varlığında beyaz kan hücreleri üreterek vücudu korumak gibi başka bağışıklık rolleri vardır. Lisanslı bir masaj terapisti olan Arthur Madore, Brigham Health Hub'a şunları söyledi; "Terapötik masaj vücudun yumuşak dokusunu manipüle eder, böylece lenfatik sistemdeki sıvı akışını da uyarır, bu da doğal bağışıklığı artırabilir. Ayrıca, ameliyattan hemen sonra uygulandığında, terapötik masaj ameliyat sonrası şişlik veya yapışıklıkları azaltmaya yardımcı olabilir."
Medical News Today, lenfatik masaj talep etmenin vücuttaki şişliği azaltarak ve dolaşımı iyileştirerek yardımcı olduğunu söylüyor.
MASAJLAR DAHA SPORTİF OLMANIZA YARDIMCI OLUR
Bir sporcu olmak çok fazla eğitim gerektirir, ancak kendinizi fazla çalıştırmamak da önemlidir. LMT ve Body Mechanics Orthopedic Massage'nin sahibi Beret Kirkeby, Women's Health'e "Dinlenme günlerinizi ve sürelerinizi en üst düzeye çıkarmanızı şiddetle tavsiye ederim. İyileşme, eğitim kadar önemlidir." dedi.
Amerikan Masaj Terapisi Derneği'ne göre sporcular, spor terapisi yoluyla performanslarını ve iyileşmelerini geliştirebilirler. Aslında, 2008 Fiziksel Aktivite Yönergelerinin profesyonel sporcular ve egzersiz yapan herkes için spor masajları önerdiğini söylüyorlar. Per Verywell Health'e göre spor masajları, performans öncesi ve sonrası, antrenman ve rehabilitasyon sırasındaki tüm antrenman aşamalarında sporcular için faydalıdır. Bu masajı farklı kılan, esas olarak belirli bir spor için kullanılan yumuşak dokulara odaklanmasıdır.
Kirkeby, Women's Health'e "Spor masajınız hareket, direnç egzersizi, esneme, mobilizasyon ve güzel bir ovmanın dışında kendi sonuçları olan bir dizi 'diğer' şeyi içerebilir." Outlet, daha fazla esneklik, kas sertliğini azaltma, kas spazmlarını azaltma, eklem hareket açıklığını artırma, yaralanmayı önleme ve daha iyi bir gece uykusu çekmenize yardımcı olma dahil olmak üzere spor masajlarının çeşitli faydalarını listeler.
MASAJLAR HAMİLELİĞİN KALİTESİNİ ARTIRABİLİR
İçinizde büyüyen bir bebeğe sahip olmak zordur ve sizi ızdırap içinde bırakabilecek bir iştir. Neyse ki, doğum öncesi masajlar, hamile kadınların masaj için güvenli ve rahat bir şekilde konumlandırılmasını sağlıyor. VerywellFamily'e göre hamile kadınlar, kan akışının azalması riskini artıracağından karın üzerine gereksiz baskı uygulamaktan kaçınmak için masajları için yan yatırılır. Vücudu desteklemek ve deneyimi daha rahat hale getirmek için yastıklar ve dolgu da sağlanmaktadır.
Hamilelik boyunca doğum öncesi masaj yaptırmanın birçok faydası vardır. VerywellFamily, göbek büyüdükçe bel, bacak, pelvik, boyun ve omuz bölgesindeki ağrıları hafifletmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Masajlar ayrıca sıvı birikimini azaltarak bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda yaygın olarak bulunan şişliği azaltmak için en iyisidir. 2010 yılında yapılan bir inceleme, masaj yaptıran kadınların daha kısa doğum sancılarına, daha kısa hastanede kalış sürelerine ve daha düşük doğum sonrası depresyon riskine sahip olduğunu bildirdi.
Para bir endişe ise, sandalye masajları uygun maliyetli bir alternatif olabilir. International Journal of Therapeutic Massage & Bodywork dergisinde 2019 yılında yapılan küçük bir araştırma, hamile kadınlara haftada iki kez yapılan 10 dakikalık sandalye masajlarının ardından kaygıda önemli bir azalma ve daha az ağrı eğilimi olduğunu buldu.