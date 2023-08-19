Her gece yatmadan önce yediğinizde bakın ne oluyor…

Dillon, Mased'e "Bir çalışma, düşük omega-3 yağ asidi DHA seviyelerinin, düşük melatonin seviyeleri ile bağlantılı olduğunu buldu. Serum DHA'sı düşük olanlarda omega-3 yağ asitlerinin tüketimini artırmak, dinlendirici için gerekli olan melatonin üretimini artırabilir." diye açıkladı.

12 Şurada Paylaş!









BAZI BESİNLER UYKU KALİTESİNİ BOZABİLİR

Ceviz, uykusunu iyileştirmek isteyenler için harika bir atıştırmalık olsa da diğer besleyici yiyecekler tam tersi bir etkiye sahip olabilir. Dillon, lahana turşusu gibi turşu ve fermente gıdalarda yaygın olarak bulunan bir amino asit olan tiramin içeren atıştırmalıkların yatmadan önce tüketilmesine karşı uyarıda bulunuyor. Bu maddeler sindirime yardımcı olan faydalı probiyotiklerle dolu olsa da sempatik sinir sistemini de uyarırlar.