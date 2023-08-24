Young, "Yiyecekler hakkındaki düşüncelerinizi yeniden çerçevelemek ve diyetinize dahil etmek için besin değeri yüksek yiyecekleri seçmek, kilo vermenin ve kiloyu uzak tutmanın en iyi yolu olacaktır. Genel bir kılavuz, sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar, baklagiller, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar gibi daha fazla tam gıdaya bağlı kalmak olacaktır. Besleyici bir diyet, vücudunuza karbonhidratların, yağların, proteinlerin yanı sıra lif verir. Bu gıdaları tercih etmek kilo vermek söz konusu olduğunda ultra işlenmiş gıdalar en iyi ipucunuz olabilir." diye açıklıyor.

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GÜÇ EGZERSİZLERİ YAPIN

Kas güçlendirme aktivitelerinden bahsetmişken, kuvvet antrenmanı hem Young hem de PTPioneer.com'un kurucusu ve son 15 yıldır sağlık ve fitness dünyasında yer alan bir kişisel antrenör olan Tyler Read'in hemfikir olduğu bir şeydir.

Read, "Kuvvet antrenmanı egzersizleri, sırtınızdaki ve vücudunuzun diğer bölgelerindeki kasları güçlendirmeye yardımcı olabilir ve kas kütlesi, metabolizmanızı hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olabilir" diye açıklıyor. "Row, şınav, pull-up ve lat pull-down gibi egzersizler özellikle sırtınızdaki kasları hedef alabilir. Haftada iki veya daha fazla gün kuvvet antrenmanı yapmayı hedefleyin."

Young, metabolizmanıza güzel bir destek vererek günün geri kalanında daha fazla kalori yakacağınızı söylüyor.