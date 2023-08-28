Peki, yıllara eklemek için yaşam tarzınıza ne kadar fiziksel aktivite dahil etmeniz gerekiyor? Amerikalılar için Fiziksel Aktiviteler Kılavuzu (2. Baskı), yetişkinler için haftada 150 ila 300 dakika orta düzeyde egzersiz veya haftada 75 ila 150 dakika yoğun egzersiz önerirken, 116.221 yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, önerilen miktardan fazlasının yaşam beklentisini artıracağını ortaya koydu. Amerikan Tabipler Birliği 'ne göre kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini azaltacak orta düzeyde aktivite örnekleri arasında yürüyüş, halter ve düşük yoğunluklu egzersiz yer alır. Koşmak, bisiklete binmek ve yüzmek yoğun egzersiz kategorisine girer.

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BAĞIMLILIK YAPAN İLAÇLARDAN KAÇININ

Bir yaşam süresinden yıllarca çalması garanti olan kötü bir alışkanlık, uyuşturucu kullanımıdır. Uyuşturucu bağımlılığından kaçınmanın, günden güne daha sağlıklı bir yaşam sürmenize de yardımcı olacak birçok faydası olacaktır.

Narconon'daki uzmanlara göre, uyuşturucu veya alkol kullandığınızda, hayatınız boyunca gerçek zamanı kaybetmenin yanı sıra, her seferinde hayatınızı saatlerce kısaltıyorsunuz. Belirli ilaçları veya alkolü alarak hayatınızın ne kadarını kaybettiğinizi size gösterebilen Omni Hesaplayıcı adlı bir araca işaret ediyorlar. Örneğin, bir kez kokain almak kişinin ömrünü zaten 6,6 saat kısaltıyor. Bir metamfetamin deneyimi hayatınızdan 9,2 saat çalıyor; eroin kullanmak kişinin ömrünü bir tam gün azaltır.

Bağımlılık yapan ilaçları kullanmak da yaşam kalitenizi düşürür. Temiz İyileşme Merkezlerindeki ekip, metamfetamin almanın dişlerinizi mahvettiğini bildirdi. Ek olarak, kokain kullanıcıları konvülsiyonlar yaşayabilir ve esrar içenlerin solunum yollarını tahriş etmesi muhtemeldir.

Birinin doğduğu nesil ve ilaçların buna nasıl uyduğu, yaşam beklentisinde de bir rol oynayacaktır ve X Kuşağı üyeleri, büyük olasılıkla aşırı dozda uyuşturucudan ölecek nesil olarak tanımlanmıştır. Y kuşağı, 78,6 yıllık yaşam beklentisinin azalmasına yol açan şeyin bir parçası olarak, opioidlerin kurbanı oluyor. Boomer ve Gen X nesillerinin ortalama yaşam süresi sırasıyla 84,5 ve 78,7 yıl.