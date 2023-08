Journal of Clinical Sleep Medicine'de (JCSM) yayınlanan bir araştırma, asker üyeleri arasında uykuyu etkileyen birkaç suçlu olduğunu buldu. Stresli yaşam olayları yüzde 41,8'e karşılık gelirken dağıtımlar yüzde 40,6 ile ikinci sırada yer aldı. Çalışma ayrıca, konuşlandırılan veya bir kez konuşlandırılan üyeler ile olmayanlar arasında uyku kalitesinde dikkate değer farklılıklar olmadığını da buldu.

Aubrey Strode "Red" Newman'ın, ABD Ordusunda tümgenerallerden biri olan Follow Me I: The Human Element in Leadership adlı kitabında yazdığı gibi : "Barışta ve savaşta, uyku eksikliği bir evdeki termitler gibi çalışır: yerin altında ani ve beklenmedik bir çöküşe yol açabilecek kademeli zayıflama üretmek için sessizce ve görünmeden kemiren yüzey."