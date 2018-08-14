Rüzgar Erkoçlar eşi Tuğba Beyazoğlu ile yıldönümünü kutladı

Oyuncu Rüzgar Erkoçlar, sosyal medya hesabından eşi Tuğba Beyazoğlu ile tanışma yıldönümünü kutladı. Erkoçlar, paylaşımına, "Tam iki sene önce bugün aynı kıyafetlerle… Seni gördüğüm ilk an… Evet dedim benim hayat arkadaşım olacak evleneceğim ömrümü beraber geçireceğim, sevgimi son damlasına kadar paylaşacağım, ilk günkü saygımla, aynı aşkla devam edeceğim kadın ve Thor canım oğlumuz iyi ki bizimlesin" notunu düştü