Sadece 346 dolara almıştı! Değerini duyunca kendini yere attı - Haberler

DHA

ABD’nin Kuzey Dakota eyaletindeki Bonanzaville kentinde antika eşyalara değer biçilen ‘Antiques Roadshow’ isimli televizyon programına katılan ve ismi verilmeyen emekli asker, 1970 yılında 346 dolara satın aldığı saati değer biçilmesi için programa getirdi.

DHA'nın haberine göre antika saatler konusunda uzman bir kişiye saatine değer biçilmesi için getiren emekli asker, ilk önce saatinin değerinin 400 bin dolar olduğunu duydu.

Antika uzmanı, hiç kullanılmamış olması ve 1970 senesinde çok az üretilmesi nedeniyle saatin değerinin 500 bin ile 700 bin dolar arasında olduğunu söyledi.

Antika uzmanı “saati bu şartlar altında değerlendirdiğimizde, dünyada daha iyisi yok” dedi.

Saatin değerli olduğunu duyan emekli asker sevinçten kendini yere attı.