En değerli şirketler listesinde ilk üçte bulunan Apple ve Google arasında rekabet olduğu kadar işbirlikleri de söz konusu. Öyle ki arama motoru olarak tartışmasız liderliğini koruyan Google, Apple kullanıcılarını da elinde tutabilmek için büyük meblağlar ödüyor.

Goldman Sachs analisti Rod Hall’ın araştırmasına göre Google, Apple’ın iOS ve macOS cihazlarındaki internet tarayıcısı Safari’nin varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için milyar dolarlar ödüyor.

Safari’nin arama motoru olarak kalabilmek için Google bu yıl 9 milyar dolar ödeyeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz sene 3 milyar dolar olan bu rakamın gelecek yıl ise rahatlıkla 12 milyar doları bulabileceği düşünülüyor.

3 KAT DAHA FAZLA

Google, Safari’nin varsayılan arama motoru olarak kalabilmek için bu ödemeyi uzun yıllardır yapıyor. İki büyük şirket de anlaşma hakkında ağzını sıkı tuttuğu için belirtilen miktarlar spekülasyondan öteye gitmese de bir şekilde analizciler tarafından bu miktarlar doğru bir şekilde öğrenebiliyor. Ancak Hall’ın raporunda 2018’in ödemesini geçtiğimiz senelerden farklı yapan şey, 2017’nin rakamına göre üç kat daha fazla olması.

2017’nin Mart ayı rakamlarına göre yaklaşık olarak 700 milyon iPhone aktif olarak kullanılıyordu. Bu da demek oluyor ki Google, varsayılan arama motoru olarak kalabilmek adına iPhone başına Apple’a 12.85 dolar ödüyor. Apple yeni iPhone X serisini tanıtırken dünyada 2 milyar iOS cihazının olduğunu açıklamıştı ki bu da cihaz başına olan ücretin düşebileceği anlamına da gelebilir.

EN ÖNEMLİ TRAFİK KAYNAKLARINDAN



Sonuç olarak eğer Rod Hall’ın 9 milyar dolarlık raporu doğru ise Apple için her sene gelecek büyük bir gelir söz konusu. Google için ise Apple’ın pazar payını göz önüne alırsak iPhone’ların arama motoru için en önemli trafik kaynaklarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki iPad’leri de unutmamak lazım.

Yapılan her arama Google için ekstra reklam gösterme olasılığı ve veri toplama şansı demek oluyor. Özellikle kişisel verilere bağlı olarak reklam gösterme işine büyük önem veren Google’ın iPhone kullanıcılarından vazgeçmesi elinde Android gibi bir güç olmasına rağmen bir hayli zor görünüyor.

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