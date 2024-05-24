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        Haberler Gündem Güncel Sahibinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

        Sahibinden kaçan kurbanlık ortalığı birbirine kattı

        Çorum'un Alaca ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu iğneyle sakinleştirilen boğa yakalanarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:25
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        Çorum'da ahırdan kaçan kurbanlık uzun uğaşlar sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

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        Edinilen bilgiye göre, Denizhan Mahallesi'nde bir ahırda bulunan boğa sahibinin elinden kaçtı.

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        Önce TOKİ konutlarının bahçesine giren boğa, daha sonra Alaca deresine atladı. 

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        Derede mahsur kalan boğanın kurtarılması için itfaiyeden yardım istendi.

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        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. 

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        İğne ile uyuşturulan boğa daha sonra itfaiye ekipleri tarafından dereden kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

        #kurbanlık
        #kurban bayramı
        #çorum
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