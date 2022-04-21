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Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı başvuru nasıl yapılır? Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı şartları

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 şartları başvuruda bulunacak adayların gündeminde. Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 18 Nisan'da başladı. Başvurular devam ederken Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlanmasıyla başvuru şartları belli oldu. Sahil Güvenlik Uzman erbaş alımı 2022 e-Devlet başvuru yap!

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    Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru kılavuzu ile e-Devlet başvuru ekranı: Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?

    Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı yapılacağı 17 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla açıklanmıştı. Başvuru kılavuzunun da yayınlanmasıyla başvuru şartları ve tarihleri belli oldu. 25 Nisan'da sona erecek 400 Uzman erbaşın alınacağı başvurular e-Devlet aracılığı ile yapılacak. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı 2022 şartları ve başvuru ekranı...
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    Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru kılavuzu ile e-Devlet başvuru ekranı: Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?

    SAHİL GÜVENLİK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

    Başvurular; 18 Nisan 2022 saat 14:00’de başlayıp, 25 Nisan 2021 saat 11:00’de sona erecektir. Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

    Tüm branşların veya bazı branşların başvuru sayısında istenilen sayıya ulaşılamaz ise idare tarafından başvuru süresi, tüm branşlar veya bazı branşlar için uzatılabilecektir. Bu durum, www.sg.gov.tr internet adresinden bilahare belirtilecektir.

    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU EKRANI
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    Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru kılavuzu ile e-Devlet başvuru ekranı: Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?

    UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI 

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

    2. En az lise mezunu olmak.

    3. 2022 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995

    ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

    4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

    5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre

    geçmemiş olmak (18 Nisan 2017 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

    6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

    7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
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    Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru kılavuzu ile e-Devlet başvuru ekranı: Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları neler, kaç kişi alınacak?

    8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

    9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

    10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

    11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Nisan 2022) diğer şartları taşıyor olmak.

    İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

    UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

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