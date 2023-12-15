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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralandı

        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 22:49 Güncelleme: 15.12.2023 - 22:49
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        Sakarya'da hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralandı
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan 2 motosikletteki 4 yunus polisi hafif yaralanırken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Milli Egemenlik Caddesi'nden Mithatpaşa istikametine giden 05 DY 787 plakalı hafif ticari araçla devriye görevindeki yunus polislerinin kullandığı 54 A 4836 ve 54 A 4838 plakalı motosikletler çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan 4 polis memurundan 3'ü sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise Serdivan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Kazanın, yunus ekiplerinin kullandığı motosikletlerin, önlerinde ilerleyen ve sağ şeritten bir anda sol şeride geçen hafif ticari araçla çarpışmasıyla meydana geldiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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