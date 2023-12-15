Kocaali'de "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 22 Aralık'ta "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Anadolu Ajansı

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