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        Kocaali'de "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 22 Aralık'ta "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 17:40 Güncelleme: 15.12.2023 - 17:52
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        Kocaali'de "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak
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        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 22 Aralık'ta "Filistin Katliamı Fotoğraf Sergisi" açılacak.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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