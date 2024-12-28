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        Haberler Yaşam Sakat kalan köpeğini yürüteçle hayata bağladı

        Sakat kalan köpeğini yürüteçle hayata bağladı

        Ordu'da oto tamircisi, minibüsün çarpması sonucu omurgası kırılan ve arka bacakları tutmayan 'Hülya' isimli köpeğini, yaptırdığı 4 tekerlekli yürüteç ile yeniden hayata bağladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:59 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:59
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        Sakat kalan köpeğini yürüteçle hayata bağladı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan organize sanayi bölgesinde 20 yıldır oto tamirciliği yapan 49 yaşındaki Şakir Canlı, bir yıl önce arkadaşından yavru sokak köpeği aldı.

        'Hülya' adını verdiği köpeğe iş yerinde bakan Canlı, yaklaşık 7 ay önce minibüsün çarparak olay yerinden kaçması sonucu yaralanan köpeğini Ordu ve Samsun'da tedavi ettirmek istedi.

        Veterinere götürülen köpeğin, arka ayaklarının yürüme fonksiyonunu kaybettiği belirlendi.

        Samsun'daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Hayvan Hastanesi'ne götürülen köpek ameliyat edilse de yürüme fonksiyonu geri gelmedi.

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        Çok sayıda farklı köpeğin bakımını üstlenen Canlı, köpeği için demirden 4 tekerlekli yürüteç yaptırdı. 15 aylık köpek, bu sayede yeniden yürümeye başladı.

        "SEVGİ TEDAVİDEN DAHA ÇOK ÖNEMLİ"

        Hülya ismini verdiği köpeğiyle yakından ilgilendiğini belirten Canlı, "Kazadan sonra arka ayakları tutmaz oldu. Bu bizim kızımız. Biz Hülya'ya tekerlekli sandalye yapmak istedik, ilk etapta 2 tekerlekli yapıldı, şimdi 4 tekerlekli var. Sıcak havalarda denize götürüyorum ve çeşitli aktiviteler yaptırıyorum. Bu sayede arka ayaklarında biraz hisleri oluştu" dedi.

        AMELİYAT ÜCRETİNİ DUYANLARIN 'DEĞMEZ' DEMESİNE ALDIRMADI

        Şakir Canlı, "Hülya'nın en büyük ilacı sevgi. Haftanın her günü beraberiz. Akşamları iş yerinde kalıyor, sabah saatlerinde beni karşılıyor. Çeşitli bakımları ve pansumanları var. Benim toplamda 7 köpeğim var ve hepsi sokak köpeği. Bu köpeğe sabah saatlerinde bir servis aracı vurup, bir şey olmamış gibi kaçtı. Hülya'ya omurilik ameliyatı yaptırdım. Bir sene önce 35 bin liraydı, herkes o kadar para verilmeyeceğini söyledi. Ama şu anda buna değdi, ayağını hissedebiliyor. Biz sevgiyi eksik etmiyoruz, gittiğim her yere götürüyorum. Bu yıl hayatında ilk defa kar bile gördü. İnşallah kendini kurtarır" ifadelerini kullandı.

        Canlı, insanların sokak hayvanları konusunda biraz daha bilinçli olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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        #oto tamircisi
        #hülya
        #Köpek
        #tekerlekli sandalyeli köpek
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