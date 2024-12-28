Sakat kalan köpeğini yürüteçle hayata bağladı

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bulunan organize sanayi bölgesinde 20 yıldır oto tamirciliği yapan 49 yaşındaki Şakir Canlı, bir yıl önce arkadaşından yavru sokak köpeği aldı.

'Hülya' adını verdiği köpeğe iş yerinde bakan Canlı, yaklaşık 7 ay önce minibüsün çarparak olay yerinden kaçması sonucu yaralanan köpeğini Ordu ve Samsun'da tedavi ettirmek istedi.

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Şakir Canlı, "Hülya'nın en büyük ilacı sevgi. Haftanın her günü beraberiz. Akşamları iş yerinde kalıyor, sabah saatlerinde beni karşılıyor. Çeşitli bakımları ve pansumanları var. Benim toplamda 7 köpeğim var ve hepsi sokak köpeği. Bu köpeğe sabah saatlerinde bir servis aracı vurup, bir şey olmamış gibi kaçtı. Hülya'ya omurilik ameliyatı yaptırdım. Bir sene önce 35 bin liraydı, herkes o kadar para verilmeyeceğini söyledi. Ama şu anda buna değdi, ayağını hissedebiliyor. Biz sevgiyi eksik etmiyoruz, gittiğim her yere götürüyorum. Bu yıl hayatında ilk defa kar bile gördü. İnşallah kendini kurtarır" ifadelerini kullandı.