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Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi

Ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Emin Ongan'ın öğrencisi olarak bilinen Sami Özer sosyal medyanın en çok merak ettiği isimlerden biri oldu. İBO Show'un 27 Mart konuklarından biri olan Sami Özer araştırılıyor. Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi

Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi

Star TV ekranlarında yayınlanan İBO Show her hafta Cumartesi akşamları birbirinden renkli isimlerle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İBO Show'un yeni bölüm konuklarından biri olan Sami Özer'in hayatı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Sami Özer kimdir? Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi

SAMİ ÖZER KİMDİR?

Sami Savni Özer 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tasavvuf müziği sanatçısı. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi[1] ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı.

Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti.Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

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