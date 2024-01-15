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        Yılbaşı gecesi hindi çalan şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'dayılbaşı gecesi bir evin bahçesinden hindi çalan L.S. (58) isimli kadın, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 11:54 Güncelleme: 15.01.2024 - 12:00
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        Yılbaşı gecesi hindi çalan şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN'dayılbaşı gecesi bir evin bahçesinden hindi çalan L.S. (58) isimli kadın, gözaltına alındı.

        İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde M.K.'ye ait evin bahçesinden iddiaya göre, yılbaşı gecesi 3 hindi çalındı. Tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapan M.K., sabah saatlerinde durumu fark edip, jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hindileri L.S.'nin çaldığını tespit etti. Şüpheli dün gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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