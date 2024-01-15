Yılbaşı gecesi hindi çalan şüpheliye gözaltı
SAMSUN'dayılbaşı gecesi bir evin bahçesinden hindi çalan L.S. (58) isimli kadın, gözaltına alındı.
SAMSUN'dayılbaşı gecesi bir evin bahçesinden hindi çalan L.S. (58) isimli kadın, gözaltına alındı.
İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde M.K.'ye ait evin bahçesinden iddiaya göre, yılbaşı gecesi 3 hindi çalındı. Tavuk ve hindi yetiştiriciliği yapan M.K., sabah saatlerinde durumu fark edip, jandarmaya bildirdi. Çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hindileri L.S.'nin çaldığını tespit etti. Şüpheli dün gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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