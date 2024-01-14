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        Samsunspor-Sivasspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 18:47 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:55
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        Samsunspor-Sivasspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık." dedi.

        Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı.

        EMS Yapı Sivasspor karşısında iyi oynaklarını belirten Gisdol, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmada da çok iyi bir mücadele verdik. Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Rakibin çok tecrübeli oyuncuları var. Çok net olmamız, sert oynamamız ve geçişleri iyi yapmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim." ifadelerini kullandı.

        Gisdol, futbolcularının ilk yarıda tüm istediklerini yaptığını vurgulayarak, "İkinci yarıda kontra oyununa döndük. Çünkü 3 gün önce de maç oynamıştık. Sonuç olarak iyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık. Bu sonucu almak bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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