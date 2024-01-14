Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Suat Güz
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Tait, Bennasser, Holse, Fofana, Emre Kılınç, Moundilmadji
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Abdülkadir Parmak, Rej Manaj, Camara, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, Koita, Ziya Erdal, Barrow, Caner Osmanpaşa
Goller: Dk. 4 Van Drongelen, Dk. 36 Holse (Yılport Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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