Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Avrupa kupalarında 20. kez sahaya çıkacak

        İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Avrupa kupalarında 20. kez sahaya çıkacak

        İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ağırlayacağı rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, skor avantajıyla çıkacağı taraftarı önünde son 16 turu biletini almaya çalışacak.

        Tarihinde daha önce 2 kez UEFA İnter Toto Kupası'nda yer alan Samsunspor, 27 yıl sonra döndüğü Avrupa kupalarında 19 karşılaşmayı geride bıraktı.

        Karadeniz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 19 maçta; 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Rakip fileleri 27 kez havalandıran Samsunspor, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.




        - Sezonun 10. Avrupa kupası maçı

        Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezonki 10. müsabakasını Shkendija karşısında oynayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 9 maçında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Karadeniz ekibi, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında devam etti.

        Lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12. sırada tamamlayan Samsunspor, son 16 turuna kalabilmek için play-off oynama hakkı elde etti. Bu turda eşleştiği Shkendija'yı deplasmanda 1-0 yenerek rövanş öncesi avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, adını son 16 takım arasına yazdırmaya yakın olan taraf konumunda.




        - Çakır: "İlk 16 takım arasına katılmak artık çok uzak değil"

        Samsunspor Kulübü Basın Sözcüsü Suat Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın rövanş maçında konuk edecekleri Shkendija karşısında tur atlayacaklarına olan inancını dile getirdi.

        Shkendija deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin avantaj olduğunu kaydeden Çakır, "İlk 16 takım arasına katılmak artık çok uzak değil. Bu turu geçmemiz halinde, Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk'ten biri rakibimiz olacak. Hedefimiz çeyrek final oynamak. Bu turun ardından 3 sakat oyuncumuz Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da takımımıza katılacak. Onların da katılması takımımıza büyük güç verecek." ifadelerini kullandı.

        Yoğun bir maç trafikleri bulunduğuna dikkati çeken Çakır, "Avrupa'da başarılı sonuçları sürdüreceğimize inanıyoruz. Bunu yaparken çok yorulacağız. Çünkü 21 günde 7 maç oynayacağız. Bizim adımıza zor olacak. Özellikle Avrupa kupası maçları sonrasında lig çok zor oluyor. Hem lig hem Türkiye Kupası hem UEFA Konferans Ligi bizim için önemli. Avrupa'da iyi gitmemiz, ülke puanına da önemli katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

        Suat Çakır, her yıl Avrupa kupalarında yer almak istediklerini vurgulayarak, "Bu yıl Süper Lig'de ilk 5'ten biraz uzağız. Hedefimiz tabii ki ilk 5 içinde bulunmak. Türkiye Kupası'ndan Avrupa'ya gitmek bizim için daha kolay bir hedef. İnşallah gelecek yıl da Avrupa kupalarında bulunmayı başarırız." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi

        Benzer Haberler

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi
        Başkan Kurnaz: "Aynı hedefe gönül veren çok büyük bir aileyiz"
        Başkan Kurnaz: "Aynı hedefe gönül veren çok büyük bir aileyiz"
        Bafra'da KYK'da kalan öğrencilere iftar verildi
        Bafra'da KYK'da kalan öğrencilere iftar verildi
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shken...
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shken...
        Kadın doğum ve çocuk klinikleri 2 Mart'ta Samsun Şehir Hastanesi'nde
        Kadın doğum ve çocuk klinikleri 2 Mart'ta Samsun Şehir Hastanesi'nde
        Bafra'da ilahi ve kaside gecesi düzenlendi
        Bafra'da ilahi ve kaside gecesi düzenlendi