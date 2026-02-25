Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 10:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza kesildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira para cezası uygulandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir dernek lokalinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.


        Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi H.K. (68) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira para cezası kesti.

        Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 10 bin liraya da el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi

        Benzer Haberler

        Başkan Kurnaz: "Aynı hedefe gönül veren çok büyük bir aileyiz"
        Başkan Kurnaz: "Aynı hedefe gönül veren çok büyük bir aileyiz"
        Bafra'da KYK'da kalan öğrencilere iftar verildi
        Bafra'da KYK'da kalan öğrencilere iftar verildi
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shken...
        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Shken...
        Kadın doğum ve çocuk klinikleri 2 Mart'ta Samsun Şehir Hastanesi'nde
        Kadın doğum ve çocuk klinikleri 2 Mart'ta Samsun Şehir Hastanesi'nde
        Bafra'da ilahi ve kaside gecesi düzenlendi
        Bafra'da ilahi ve kaside gecesi düzenlendi
        Dernek lokaline kumar baskını: 4 kişiye 46 bin TL ceza
        Dernek lokaline kumar baskını: 4 kişiye 46 bin TL ceza