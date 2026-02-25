Bafra'da ilahi ve kaside gecesi düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde müezzin Necmeddin Ötün, ilahi ve kaside programı gerçekleştirdi.



Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlik alanında gerçekleştirilen programa vatandaşlar ilgi gösterdi.



Programda müezzin Necmeddin Ötün, ilahi ve kasideler seslendirdi.



Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, program sonunda Ötün'e Çetinkaya Köprüsü'nü temsil eden kabartma rölyef tablo hediye etti.



Kılıç, ilçede ramazan ayının maneviyatına uygun etkinlikler düzenlemeye gayret ettiklerini belirtti.



Programa İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.







