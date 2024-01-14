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        Vincenzo Montella, Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor maçını izlemek için geldiği Samsun'da Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 16:35 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:35
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        Vincenzo Montella, Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti
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        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor maçını izlemek için geldiği Samsun'da Samsunspor Futbol Akademisi'ni ziyaret etti.

        Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Temsilcisi İbrahim Güven ile birlikte Samsunspor Futbol Akademisi Mustafa Kemal Erkanat Tesisi'ni gezdi.

        Tesislerde inceme yapan Montella, Samsunspor Altyapı Direktörü Savaş Serdar'dan altyapı hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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