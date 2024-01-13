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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 19:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 19:09
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticari yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, H.C.G. ve A.G'nin bulunduğu aracı yol kontrolünde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 2 bin 872 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüpheliler, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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