Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticari yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bir istihbaratı değerlendiren ekipler, H.C.G. ve A.G'nin bulunduğu aracı yol kontrolünde durdurdu. Araçta ve şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 2 bin 872 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
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