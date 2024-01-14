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        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 12:34 Güncelleme: 14.01.2024 - 12:39
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        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada durdurulan bir araçta 114,5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

        Araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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