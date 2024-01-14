Terme'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Samsun'un Terme ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüsten inen İ.Ç'yi (53) şüpheli tavırları üzerine durdurdu.

İ.Ç'nin yapılan üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

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