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        Terme'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Terme ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 10:21 Güncelleme: 14.01.2024 - 10:25
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        Terme'de üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Terme ilçesinde üst aramasında uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası otobüsten inen İ.Ç'yi (53) şüpheli tavırları üzerine durdurdu.

        İ.Ç'nin yapılan üst aramasında 70 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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