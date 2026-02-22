Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        MEMLEKET SOFRASI - Isırgan çorbası

        VEYSEL ALTUN - Samsun ve çevresinde yabani olarak yetişen ısırgan otu ile hazırlanan çorba, yörede şifa niyetine sıklıkla tüketiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MEMLEKET SOFRASI - Isırgan çorbası

        VEYSEL ALTUN - Samsun ve çevresinde yabani olarak yetişen ısırgan otu ile hazırlanan çorba, yörede şifa niyetine sıklıkla tüketiliyor.

        Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında ısırgan çorbasının yapımı anlatıldı.

        Antioksidan özelliğe sahip olan, çay, salata veya yemeklerde kullanılan ısırgan otunun en bilinen tüketim şeklinin "bahar çorbası" olduğu belirtiliyor.

        Isırgan çorbası, haşlanıp doğranan taze ısırganla
        genellikle mısır unlu-terbiyeli şekilde hazırlanıyor.

        Damak tadına göre baharatla lezzetlendirilen ısırgan çorbası, bahar aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

        Türkiye'nin birçok coğrafyasında yabani olarak yetişen ısırgan otu ile yapılan ve şifa niyetine tüketilen yeşil renkli çorba, damakta hafif buruk ancak farklı bir lezzet bırakıyor.

        - Isırgan otlarını temizlerken eldiven takılması öneriliyor

        Isırgan çorbası tarifini AA muhabirine anlatan şef Fatih Sezenlik, ısırgan otlarını temizlerken elleri yakmaması için mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini söyledi.

        Sezenlik, "Temizlenen ısırgan otlarının renklerinin yeşil kalması için mutlaka kaynayan suya ekleyip haşlamamız gerekiyor." dedi.

        Isırgan çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

        Malzemeler (6 kişilik)

        • 1 kilogram ısırgan otu
        • 500 gram tereyağı
        • 1 baş soğan
        • 5 diş sarımsak
        • Fırınlanmış mısır unu
        • Buğday unu
        • Tuz
        • Pul biber

        Yapılışı

        1. Isırgan otlarının yaprakları sap kısımlarından ayrılır.

        2. Ayıklanan ısırgan yaprakları bol su ile 3 ya da 4 kez yıkanır.

        3. Isırgan otları haşlanmadan önce üzerine sıcak su gezdirerek süzgece alınır.

        4. Isırgan otları kaynayan sıcak suya (ılık ya da sıcak suya atıldığında ısırgan otları kararır) atılarak kapağı kapalı şekilde 30 dakika haşlanır.

        5. Haşlanan ısırgan, blenderden geçirerek püre haline getirilir.

        Çorbanın terbiyesi için

        1. Başka bir tencerede tereyağı eritilir.

        2. 4-5 diş sarımsak ve orta boy bir soğan doğranarak tereyağına atılır.

        3. Üç çorba kaşığı fırınlanmış mısır ununa ve 1 çorba kaşığı buğday unu eklenerek çırpma teli ile karıştırılır.

        4. Unların topaklanmasını engellemek için 1 su bardağı soğuk su eklenerek karıştırılır.

        5. Püre haline getirilen ısırgan da tencereye eklenir.

        6. Kaynamaya başlayan ısırgan çorbasına isteğe göre tuz ve pul biber eklenir.

        7. Üç-dört dakika kaynadıktan sonra servis edilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        İran'dan "pişman edici bir sonucu olacaktır" açıklaması
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Bagajda ceset varken hasta numarası yaptılar!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Düştüğü araç üzerinden geçti!
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        Yazarlardan çarpıcı yorum: Ne yaptın Okan Buruk?
        'Gazi' olmak istiyorlar
        'Gazi' olmak istiyorlar
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Göztepe 11'i!
        Eline sağlık Bon Jovi
        Eline sağlık Bon Jovi
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        Sıcaklıklar 10 derecenin altında! Yağışlı pazar!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        Eski hakemlerden flaş yorum: Gol iptali doğru mu?
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Sahurdan iftara vücudun su dengesi nasıl korunur?
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum

        Benzer Haberler

        Başkan Kul: "Ramazan ayının manevi iklimi Terme'de yaşanıyor"
        Başkan Kul: "Ramazan ayının manevi iklimi Terme'de yaşanıyor"
        Bir sofra etrafında 100'den fazla ülke: Uluslararası öğrencilerle gönül köp...
        Bir sofra etrafında 100'den fazla ülke: Uluslararası öğrencilerle gönül köp...
        Ramazan sofralarının yıldızı: Atom tatlısı Atom tatlısı Türkiye'ye Samsun'd...
        Ramazan sofralarının yıldızı: Atom tatlısı Atom tatlısı Türkiye'ye Samsun'd...
        Alaçam'da ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi
        Alaçam'da ramazan çocuk şenliği gerçekleştirildi
        Samsun'da "Cambaz" gösterisi ilgi gördü
        Samsun'da "Cambaz" gösterisi ilgi gördü
        Samsun'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yarala...
        Samsun'da kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yarala...